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İHA'nın haberinden sonra şehidin mezarı ortaya çıktı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin son kalesi olan Haymana'da bulunan bir mezarın; savaşta şehit düşen Giresun Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

İHAnın haberinden sonra şehidin mezarı ortaya çıktı

06 Temmuz 2017 10:13

İhlas Haber Ajansı'nın 12 Kasım 2016 yılında yeniden gündeme getirdiği kahraman Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın kayıp mezarı ile ilgili haber sonrası, Giresun'dan gelen uzman ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kahraman Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve 50 Giresunlu Milli Mücadele şehidinin mezarı Haymana'nın Medrese Mahallesi'nde bulundu.

Medrese Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Beşkaya, "Öncelikle buradaki mezarlarda şehitlerimizin olduğunu bilmediğimizi söylemek isterim. Bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra ciddi anlamda gururlandık. Burada başta İhlas Haber Ajansı olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

Hamza Kabasakal


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