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İHA’nın haberinin doğruluğu belgeyle kanıtlandı

İhlas Haber Ajansı’nın yayınladığı “Çerkes Cengiz 100 konvoyluk araçla cezaevine uğurlandı” şeklindeki haberinin bazı medya organlarında yer aldığının aksine doğruluğu belgeyle kanıtlandı. ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu’nun bir gece cezaevinde yattığı ve ertesi gün şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İHAnın haberinin doğruluğu belgeyle kanıtlandı

04 Mayıs 2017 22:08

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce araç ile adeta şov yaparak hakkındaki 10 aylık hapis cezasını çekmek üzere Maltepe Cezaevine giden ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu ile ilgili haber İhlas Haber Ajansı tarafından abonelerine servis edilmişti. Şıklaroğlu’nun bugün evine düzenlenen bir operasyonla yeniden gözaltına alınmasıyla sosyal medya ve bazı internet sitlerinde, İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz hafta geçtiği haberin doğru olmadığı iddia edilmişti.

Emniyet kaynakları da ilk etapta verdiği bilgilerde Şıklaroğlu’nun cezaevine girdiği konusunda herhangi bir bilgi vermemişti.

Sosyal medya ve internet sitlerinde yer alan iddiaların aksine İhlas Haber Ajansı’nın geçtiği haberin doğruluğu belgeyle kanıtlandı.

İddia edildiği gibi İhlas Haber Ajansı’nın geçtiği haberin yanlış olmadığını kanıtlayan belgeye göre; cezaevine giren Şıklarıoğlu’nun, hakkındaki hükmün 2 yıldan az olması nedeniyle denetimli serbestlik ile tahliye edildiği ortaya çıktı. Cezaevinde 1 gece kaldıktan sonra tahliye edilen Şıklaroğlu’na denetimli serbestlik yasası kapsamda 22 Temmuz 2018’e kadar çeşitli aralıklarla karakola giderek imza atma şartının konulduğu anlaşıldı.

Bugün yeniden gözaltına alınan Şıklaroğlu akşam saatlerinden ateşli silahlar kanuna muhalefetten tutuklanmıştı.

Etiketler: Cengiz Şıklaroğlu, Çerkes Cengiz


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