İHA’nın "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi Rize'de açıldı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğindeki serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman yaptı. Sergi açılış kurdelesi kesildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul´da İhlâs Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilmiş çok özel karelerden oluşan yaklaşık 60 fotoğraf Rizeliler ile buluştu. Karaman ve beraberindekiler sergiyi gezerek resimleri tek tek inceleme fırsatı buldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, sergiyi gezmesinin ardından şehitler için Fatiha okumayı ihmal etmedi.