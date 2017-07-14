Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • İHA’nın "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi Rize'de açıldı

İHA’nın "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi Rize'de açıldı

Rize'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi bugün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü'nde açıldı.

İHAnın &quot;Oradaydık, unutmadık, unutturmadık&quot; adlı fotoğraf sergisi Rizede açıldı

14 Temmuz 2017 15:21

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğindeki serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman yaptı. Sergi açılış kurdelesi kesildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul´da İhlâs Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilmiş çok özel karelerden oluşan yaklaşık 60 fotoğraf Rizeliler ile buluştu. Karaman ve beraberindekiler sergiyi gezerek resimleri tek tek inceleme fırsatı buldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, sergiyi gezmesinin ardından şehitler için Fatiha okumayı ihmal etmedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!