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İHA’nın sergisine vatandaşlardan büyük ilgi

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ isimli 15 Temmuz darbe girişimini konu alan fotoğraf sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

İHAnın sergisine vatandaşlardan büyük ilgi

14 Temmuz 2017 15:38

Anma etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen sergide yer alan fotoğraflarla hain darbe girişimi tüm sıcaklığı ile bir kere daha hafızalarda yer ediniyor.

Kentin en işlek meydanlarından biri olan Soykan Meydanı'nda açılan sergi her dakika Malatyalıların büyük ilgisi ile takip ediliyor. 7’den 70’e her kesimden vatandaşın uğradığı İHA Sergisi 15 Temmuz hain darbe girişimine fotoğraf kareleri ile ışık tutuyor.

Sergiyi ziyaret edenler arasında yer alan AK Parti İl Başkan vekili Mahmut Üner Özer, baktıkça yüreklerin tekrar burkulduğu fotoğraf sergisini hazırlayan İhlas Haber Ajansı'na teşekkür etti. 15 Temmuz darbe girişimini tüm sıcaklığı ile yansıtan fotoğraf sergisini gezerken yüreklerinin bir kez daha yandığını da belirten Özer, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

1 yıl önce asker elbisesi içerisine saklanmış hainlerin vatana ihanet ederek ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini ifade eden Özer, “15 Temmuz bir dönüm noktası oldu. Ülke kaosa sürüklenmeye çalışıldı. Ama Allah’a hamd olsun, milletimiz buna müsaade etmedi” ifadelerine yer verdi.

Milletin eşsiz direnişi ile kalkışmanın hüsrana uğratıldığını kaydeden Özer, “Bu kalkışma Türkiye’ye yapılmış en büyük bir ihanettir” dedi. Bir daha böyle bir kalkışmaya milletin asla müsaade etmeyeceğinin de herkesin gördüğünü söyleyen Özer, “Allah bir daha böyle hainlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise İHA’nın açtığı sergide fotoğraflara baktıkça duygulandıklarını belirterek, “Bu anlamda da tüm İhlas Haber Ajansı ekibine böylesi bir sergiden dolayı teşekkür ediyoruz. Hain darbe gecesi Türkiye geneli çok önemli kareler sergide yer alıyor” ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimini duyar duymaz sokaklara indiklerini ifade eden Akın, “Tarım Platformu olarak o gece 40 bin üyemize meydanlara çıkmaları için mesaj çektik ve bizler de Hükümet Meydanı'na giderek direnişe destek olduk” şeklinde konuştu.

FETÖ ve bunlara destek olan tüm işbirlikçilerinin cezalandırılması için hükümetin ve devletin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Akın, “İlk günde olduğu gibi bugün de yine sokaklarda olacağız. Tüm üyelerimiz ile kalkışmanın birinci yıl dönümünde meydanlarda yerimizi alacağız” dedi.

Malatya’nın darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara’dan sonra önemli kentlerden biri olduğunu da belirten Akın, “O gün buradan kaldırılmak istenen uçaklara, helikopterlere ve çıkartılmak istenen tanklara hep birlikte karşı koyduk ve hainlerin emellerine ulaşmasına engel olduk” diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlar da ülke demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz’u en iyi fotoğraf kareleri ile anlatan İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ettiler.

Barış Türel


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