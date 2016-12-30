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İHA'ya bir ödül daha

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin geleneksel 'Yılbaşı Buluşması' gerçekleşti. Etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas adına düzenlenen plaketi İhlas Haber Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay aldı.

İHAya bir ödül daha

30 Aralık 2016 16:11

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel 'Yılbaşı Buluşması'nın 12'ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Dernek üyeleri, siyaset ve iş dünyasından tanınmış isimlerin bir araya geldiği etkinlikte, açılış konuşmasını yapan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını söyleyerek, "İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur" dedi.

İHA'ya ödül

Etkinlikte ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi. Etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas adına düzenlenen plaketi İhlas Haber Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay aldı.

Etkinlikte, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Yeni Çağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya, Gözlem Gazetesi Kurucusu Çetin Gürel, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Anka Haber Ajansı Genel Müdürü Veli Özdemir, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Derin Ekonomi dergisi Yazı İşleri Müdürü Aşkın Baysal, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da plaket aldı.

Düzenlenen gecede 2016 yılında hayatını kaybeden iş adamlarına da vefa göstermek için Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına vefa plaketi verildi. 


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