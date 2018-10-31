İhlas Haber Ajansı

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İHA'ya iki ödül

İHA'ya iki ödül
İHA'ya iki ödül

İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ve en iyi ekonomi haberciliği ödülüne layık görüldü.

Kurulduğu günden beri iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının nabzını tutan ekonomi dergileri arasında gösterilen Ekonomize Dergisi, 2007 yılından beri Ankara'da düzenlediği ‘Ekonomize, Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi Ödül Töreni'nin 10'uncusunu İstanbul'da gerçekleştirdi. 

İHA'ya iki ödül
İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerin ödül aldığı geceye İhlas Haber Ajansı (İHA) damga vurdu. İHA yılın en başarılı haber ajansı seçilirken ve İHA Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay da yılın en iyi ekonomi habercisi ödülüne layık görüldü. Ödülleri İHA adına İHA Ekonomi Haberleri Müdür Yardımcısı Canberk Özbuğutu aldı.  

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