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İHA'ya iki ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 17.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri töreninde, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) iki ödül birden geldi.

İHAya iki ödül birden

21 Eylül 2016 10:32

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 17.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Kültürpark’ta sahiplerini buldu. Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Atilla Sertel, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Barış Selçuk’un ailesi, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Ödül kazanan gazetecileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ni 17 yıldır düzenlediklerini belirterek en büyük dileğinin bu yarışmanın uzun yıllar devam etmesi olduğunu söyledi.

Dört kategoride ödüller dağıtıldı
Konuşmaların ardından dört ayrı dalda birincilik ve Hande Mumcu Özendirme Ödülü alanlara ödülleri dağıtıldı. “İzmir Kent Haberi” dalında birincilik ödülü alan Habertürk muhabiri Melis Apaydın İde’ye ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Atilla Sertel birlikte verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü kazanan Aydın Çetinkaya, ödülünü yarışmanın jüri üyesi olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı’dan aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında birinci olan İhlas Haber Ajansı muhabiri Mihrap Düzöz ve Sinan Yeniçeri’ye ödülünü CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü alan İhlas Haber Ajansı’ndan Ali Gözeten ödülünü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’ndan aldı.

“Haber Fotoğrafı” dalında birincilik ödülünü alan Anadolu Ajansı foto muhabiri Emin Mengüarslan’a ödülünü, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü alan Habertürk muhabiri Mehmet İnmez, ödülünü Barış Selçuk’un annesi Ece Selçuk, ağabeyi Dr. Savaş Selçuk ile yeğeni Barış Selçuk’tan aldı.

“Ulusal Haber” dalı kategorisinde de birincilik ödülü alan Habertürk Gazetesi muhabiri Neşet Dişkaya törene katılamadığı için ödülünü Habertürk Muhabiri Mehmet İnmez Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’dan aldı. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü alan Hürriyet muhabiri Nurettin Kurt’a ödülünü ise Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla verdi.

Etiketler: Mihrap Düzöz, sinan yeniçeri


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