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İHA’ya yılın En iyi Haber Ajansı ödülü

KKTC ve Türkiye’nin "en"lerinin belirlendiği "KKTC-Türkiye Yılın En İyileri" ödülleri, töreninde İHA yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

İHAya yılın En iyi Haber Ajansı ödülü

10 Kasım 2017 10:57

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "KKTC-Türkiye Yılın En İyileri" ödülleri töreni TİM Maslak Show Center'da düzenlendi. İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi.

Gecede İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansına layık görülürken TGRT EU ise en iyi televizyon kanalı ödülüne hak kazandı. İHA adına ödülü İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Melikoğlu alırken, TGRT EU adına ise Yayın Koordinatörü Ahmet Engin Hancı ödülü aldı.

"Yaşam Boyu Siyasi Özel Onur Ödülü"ne eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu layık görüldüğü gecede, "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü Demet Akalın, "Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı" ödülünü Berkay, “Yılın En İyi Fantezi Kadın Sanatçısı” ödülünü Ebru Yaşar, “Yılın En İyi Dizisi” ödülünü ise Diriliş Ertuğrul dizisi aldı. 

Murat Ergin - Ali Canberk Özbuğutu

Etiketler: İHA, ödül, Yılın En İyi Haber Ajansı

 

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