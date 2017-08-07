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İhbar ettiği uyuşturucu bağımlısı oğluna verilen cezayla şok oldu

Van’da uyuşturucu bağımlısı oğlunun canlı bomba olmaması için polise ihbarda bulunan baba, gelen 22 yıl hapis cezasıyla şok oldu.

İhbar ettiği uyuşturucu bağımlısı oğluna verilen cezayla şok oldu

07 Ağustos 2017 11:36

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ertosun, 8 yıldır uyuşturucu kullanan oğlu Salman Ertosun’un gözü önünde yok olup gitmesine dayanamayarak polise ihbar etti. Oğlunun 2-3 yıl ceza alıp uyuşturucudan uzak kalacağını ve toparlanacağını düşünen baba Ertosun, oğluna çeşitli suçlardan gelen 22 yıllık hapis cezasını duyunca şok oldu. Uyuşturucu kullanan oğlunu kurtarmak için her yolu denediğini ifade eden baba Ertosun, “Benim iki oğlum, iki de kızım var. Kızlarım evlendiler. Büyük oğlum Salman Ertosun, 8 yıl önce kötü arkadaşları vasıtasıyla uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. 6 ay sonra duyduğumda onu bu beladan kurtarmak için çareler aramaya başladım. Çevresinden, kötü arkadaşlardan uzaklaşırsa belki bırakır diye iki sefer Van’dan başka illere tayinimi istedim. Ancak her defasında yine oğlum kaçıp Van’a geliyordu. Hatta başka şehre gittiğimizde buradaki evim yakılarak içindeki tüm eşyalarımı götürmüşlerdi. Oğlumun tedavi olması için hastanelere yatırdım, bankalardan kredi çektim. Yine hiçbir olumlu netice alamadım” dedi.

“Oğlumun canlı bomba olmasından korktum”

Gözünün önünde eriyen oğluna dayanamadığını dile getiren baba Ertosun, son çare olarak onu polise ihbar ettiğini vurgulayarak, “Oğlumun ölmesinden ya da canlı bomba olmasından korktum. Allah korusun dedim belki canlı bomba olarak kullanırlar çocuğumu. Zaten ben kurtaramadım onu. Her şeyimi verdim onun için. Kişiliğimi, memurluğumu, bütün hayatımı verdim ona. Elimden bir şey gelmedi, yapamadım, başaramadım. Çocuğum ölüm noktasına geldiğinde en son çare olarak emniyete gittim, şikayet ettim. Oğlum yakalansın, 2-3 yıl cezaevinde kalır da uyuşturucudan uzak olur ve kurtulur diye düşündüm. Belki düzelir düşüncesiyle bunu yaptım. Onlara yalvardım, oğlumu içeri alın diye. En son ben Ordu’dayken oğlum yakalandı. Çocuğuma çeşitli suçlardan dolayı toplamda 22 yıl ceza verdiler. Kilo işi uyuşturucu satanlarla içici olan oğluma aynı cezayı verdiler. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır, bir kez daha dosyanın gözden geçirilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tek isteğinin oğlunun düğününü görmek olduğunu da sözlerine ekleyen Ertosun, “Tek isteğim oğlumun evliliğini göreyim. Onun çocuklarını kucağıma alıp seveyim. Oğlum 20 yıl yatarsa ben biterim” ifadelerini kullandı. 

Atilla İdiz


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