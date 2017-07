İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’dan İsrail hükumetine sert tepki

Eyüp Buluşmaları kapsamında 55 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılımıyla kamuoyu ile paylaştı. Mescid’i Aksa’daki işgalin kabul edilemez olduğu vurgulandığı bildiri de, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamaları sert bir dille eleştirildi.

“Eğer İsrail bu saldırılarına devam ederse eylemlerimizin dozajını arttıracağız”

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, “Türkiye’de ki alimler, kanaat önderleri bir bildiri yayınladılar. Bildiri de Mescid-i Aksa’nın bizim için neler ifade ettiğini, Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu, saldırıların devam etmesi halinde Müslümanların da gerekirse devletleri harekete geçirerek her türlü gücü kullandırtabileceğini burada ifade ettiler. Biz şunun farkındayız; biz sessiz kaldığımız zaman Mescid-i Aksa’da ve çevresinde evlerin yıkıldığını, mahallelerin Müslümanlardan temizlendiğini, çünkü Mescid-i Aksa’nın etrafındaki Müslüman mahalleleri tek tek boşaltılıyor. Kız çocuklarımız yerlerde sürükleniyor. Şu ana kadar 200 kadar kız çocuğumuz katledildi, öldürüldü. Biz sessiz kalırsak bunların devam edeceğini biliyoruz. Çünkü İsrail istikrarlı bir şekilde hareket ediyor. Biz ise bir tepki veriyoruz sonra geri duruyoruz. İşte bir tepkinin dışında istikrarlı bir şekilde karşı konulması gerektiğini hocalarımız burada ifade etti. Bu gün de Türkiye’nin her tarafında Cuma namazından sonra, İstanbul’da da Beyazıt’ta, Anadolu Gençlik Derneğinin Başlattığı, bizim de destek verdiğimiz bir protesto gösterisi olacak. Ve bu gazap cuması dünyanın her tarafına yayılacak. Eğer İsrail bu saldırılarına devam ederse bizler de eylemlerimizi arttıracağız. Eylemlerimizin dozajını arttıracağız. Ve meydanlara insanları yığacağız. Her geçen gün İsrail karşıtlığını bu ülkede ve dünyada çoğaltacağız. Ve böylece de İsrail’i yalnızlaştıracağız. İsrail yalnızlaştırılmayı yaşayacak, çünkü Mescid-i Aksa’ya her saldırısı, Müslümanlarda bilinç artmasına neden oluyor. Bu İsrail’in aleyhine ama bizim de ne olursa olsun, Müslümanların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.

Emrah Kuş