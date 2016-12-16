Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İHH Genel Başkanı Yıldırım: Yeni katliam geliyor

İHH Genel Başkanı Yıldırım: Yeni katliam geliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Halep'te ateşkesin bozulduğunu, tahliyeyi bekleyen 800 sivili esir alan Esad rejiminin 3 kişiyi döverek öldürdüğünü ve mallarını çaldığını söyledi.

İHH Genel Başkanı Yıldırım: Yeni katliam geliyor

16 Aralık 2016 18:36

Yıldırım, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından çok az insanın geçebildiğini ve ateşkes anlaşmasının bozulduğunu belirterek, "Anlaşma bozuldu Suriye rejimi bir açıklama yaptı orada artık sivil insan kalmamıştır bundan sonrakiler silahlı güç olarak kabul edilecektir. Yine Rusya savunma bakanı da benzeri bir açıklama yaptı. Orada insanlar çıktı, çıkmak isteyenler çıktı fakat gerisi çıkmak istemiyor dediler. Bu büyük bir tehlike. Ben burada bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak bir insani yardım kuruluşu başkanı olarak tüm dünyayı uyarıyorum. Bu sözler yeni bir katliamın habercisidir" dedi.

Halep'te 90 bin kişi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu an halihazırda 40 bin insan çıkmak için sokaklarda gerisi de evlerinde bekliyor. Yıkık binalarda bekliyor. Hatta orada savaşan taraflar dahi çıkmak istiyor. Yeter ki sivil halka bir şey olmasın diye. Ama gördüğümüz kadar bu insanların çıkmasına engel olunduğu gibi bu insanlara yapılacak olan katliam da kendilerine göre meşru bir zemin oluşturuyorlar. Onun için bütün dünyayı yardıma çağırıyorum oradaki kadın ve çocukların sesini duyurmak istiyorum ne yazık ki son kafilede 800 kişiyi esir aldılar. Bunları dövdüler. 3 kişiyi şehit ettiler döverek. Kadınları da dövdüler. Çocuklarının gözleri önünde. Üstlerinde ne var ne yok hepsini soydular, paralarını telefonlarını aldılar. Bu nasıl bir dünya nasıl bir devlet anlayışı? Sivil Toplum Kuruluşlarının hepsi harekete geçmeli dünya liderleri harekete geçmeli. Bu anlaşmaya Rusya uymalı. Gördüğümüz kadar Rusya Esad rejimine söz geçiremedi. Ve bir çıkış noktası olarak Esad rejiminin söylemlerinin aynısını tekrarladı. Bu Rusya gibi büyük bir devlete yakışmadı. Eğer bundan sonra bir katliam olursa bunun hesabını hiç kimse veremeyecek. Ben bir imdat çağrısı olarak bütün dünyaya bu katliamı durdurun, yeni katliam geliyor engel olun" dedi.

Adem Karagöz - Nuri Pir

Etiketler: bülent yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç