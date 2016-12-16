İkindi namazı öncesi Yukarı Nurşin Camii önünde toplanan vatandaşlar, Halep için yola çıktı. Aralarında çeşitli STK temsilcilerinin de bulunduğu vatandaşlar, ilk olarak ikindi namazını kıldı. Daha sonra cami önünde toplanan kalabalık adına Ensar Vakfı Van Şube Başkanı Osman Nuri Gülaçar kısa bir açıklama yaparak dua okudu. Sık sık tekbirler getiren vatandaşlar, araçlarına bindikleri sırada birbirlerine sarıldı. Burada bir açıklamada bulunan İHH Van Kadın Kolları komisyoncusu Nuray Dağaç ise, “Sınıra kadar gidip ’Halep’e yol aç’ konvoyu adı altında insanlara ve vicdanlara yol açmaya niyetlendik” dedi.

Daha önce 10 TIR yardım yolladıklarını dile getiren Dağaç, “İçerisinde battaniye ve un olmak üzere temel ihtiyaçlardan oluşan yardım TIR'larımız ara ara yola çıkacaktır. Buradan söyleyeceğim tek şey, insanların kalplerindeki iyiliği dünyaya yayabilecekleri şekilde çalışmalarıdır. Dünyaya iyilik hakim oluncaya kadar biz de çalışacağız, kalplerdeki o vicdanı o iyiliği yayabilmek için uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından konvoy Hatay’a doğru yola çıktı.

Atilla İdiz

VAN