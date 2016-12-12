İHH Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu yaptığı açıklamada, İHH tarafından yapılan acil un yardımı çağrısından sonra Türkiye’nin birçok kentinden ulaştırılan 2 bin ton unun Suriye’ye gönderildiğini, bölgede bulunan fırınlarda ekmek yapılarak halka dağıtıldığını söyledi.

Suriye’de saldırıların her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Karacaoğlu, “Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda en büyük zararı sivil halk görüyor. İnsanlar saldırılar altında hayatlarına devam etmeye çalışırken, bölgede ise ihtiyaçlar artarak devam ediyor. Milyonlarca sivil ise yardıma muhtaç durumda. Geçtiğimiz aylarda azalan un nedeniyle birçok fırının durma noktasına gelmesiyle birlikte İHH un yardımı çağrısı yaptı. Bu kapsamda İstanbul, Kayseri, Bursa, Konya, Erzurum, Bolu, Uşak, Tekirdağ, Tokat gibi iller ve farklı dernekler tarafından 80 tır un yardımı bölgeye ulaştı. İHH Hatay ve Kilis ofisleri tarafından sınırın Suriye tarafına gönderilen yardımlar burada bulunan fırınlarda ekmek yapılarak halka dağıtılmaya başlandı” dedi.