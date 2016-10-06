İç savaşın sürdüğü Suriye’de ambulans ihtiyacının karşılanması amacıyla İHH önderliğindeki çalışmada Avrupa’dan getirilen 29 ambulans Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye tarafına geçti. Toplam 38 olan ambulans yardımında yer alan 9 ambulans ise önümüzdeki günlerde Suriye’ye gidecek.

Suriye’deki saldırıların 6’ncı yılında da devam ettiğini söyleyen İHH Lojistik birimi görevlisi Hasan İri, sivillere yönelik saldırılar nedeniyle medikal anlamda ihtiyaçların arttığını, yeterli ambulans olmadığı için yaralıların taşınmasında sıkıntı yaşandığını belirtti. İri, “Geçen yıllarda 400 binden fazla sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce de kişi de yaralandı. Saldırılar sivillere yönelik oldukça hem kayıplar artıyor hem de medikal anlamda ihtiyaçlar çoğalıyor. Hastaneler ise bu saldırılarda en büyük hedeflerden birisi. İnsanlar ambulans olmadığı için çoğu zaman yollarda hayatını kaybediyor. Bu eksikliği giderebilmek için İHH’nın çalışmaları ise devam ediyor” dedi.

Ambulansların geçişinde verdikleri destekten dolayı AFAD VE Kızılay yetkililerine teşekkür eden İri, ambulansların başta Halep kırsalı olmak üzere İdlip, Hama ve Humus gibi kentlerde görev yapacağını söyledi.

Ecevit Cemiloğlu