İHH’nın, çatışmaların sürdüğü Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilmeye çalışılan siviller için yardım seferberliği başlatmasının ardından yaklaşık bin 500 yardım tırının Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşması beklenirken, düzenlenecek miting için de binlerce vatandaş ilçeye geldi.

Reyhanlı’da yapılacak miting öncesinde sınır kapısında basın açıklaması yapan Yıldırım, sekteye uğrayan ateşkese ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilenmesi, Başbakanımızın gayreti, İran ve Rusya ile görüşmeler sonucunda bugün tekrar tahliye süreci başlıyor" diye konuştu.

"BUNU YAPAN ZİHNİYET, TÜRKİYE’NİN BAŞARISINA DARBE VURUYOR"

Kayseri’de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik terör saldırısını da kınayan Yıldırım, "Bunu yapan zihniyet, Türkiye’nin başarısına karşı darbe vuruyor. Suriye’de saldırıyı püskürttüğümüz gibi Türkiye’ye yapılan saldırıyı püskürteceğiz. Art niyetliler hiçbir zaman kazanamaz. Bazen bedel ödemek gerekiyor. Bu bedeller ödenebilir, yüreğimize ateş düşer ama bu bedelin sonunda mutlaka kurtuluşa ereriz. Bu terör eylemlerini kim gerçekleştiriyorsa Allah lanet etsin. Türkiye tüm gücüyle insani operasyon yaparken Halep’teki çocuk ve kadınları kurtarmaya çalışırken, yapılan bu terör eylemi çocuk ve kadın katliamına ortak olmaktır. Bu eylemlerin hepsi bilinçlidir ama hepimiz bunun üstesinden gelecek kadar da güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"HALEP’İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Düzenleyecekleri mitinge ve Halep’teki son duruma ilişkin açıklama yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün miting yapılacak, insanlar burada insani nöbet tutacak. Bu tahliyeler bitene kadar Türkiye’nin her tarafından geliş gidişler olacak. Halep’i yalnız bırakmayacağız. Beşiktaş’ta, Kayseri’de şehitlerimizin ailelerine sahip çıkacağız. İnsanlığın kazandığını görmüş olacağız.

Halep’te 85 bin kişi en az tespit edilmiş durumda. İçeriyle devamlı diyalog halindeyiz ama 110 bin civarı sivil olduğunu tahmin ediyoruz. Çok azı tahliye edildi. Esad rejimi sanki içeride sadece silahlı güçler varmış gibi bir ifade kullandı dün. Bu katliam habercisiydi. Kamuoyu harekete geçti. Türkiye tüm gücüyle harekete geçti. Diyaloglar sonucunda bu tahliyeleri tekrar başlatmış oldu. Zaten içerideki tüm insanlar çıkana kadar her fert bizim için kutsaldır. Hangi dine, mezhebe, millete mensup olursa olsun, haksız yere öldürülen herkesin yanındayız. İnsanlığın saadete ulaşması, sıhhat bulabilmesi için, insana insan olduğu için değer verdiğimizi göstereceğiz. Bin 500 tırdan fazla yardım topladık. Akşama kadar 2 bin tır olur. İnşallah oradan en az 100 bin insanı bu tarafa getiririz. Ve bu insanların duası da yerine gelmiş olur."

Vatandaşlar, saat 12.00’de Reyhanlı’da yapılacak mitinge katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelmeye devam ediyor.