Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerin ardından Suriye’de ateşkesin sağlanması ile birlikte yardım kuruluşları da harekete geçti. İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde "Halep'e Yol Açın" adı altında Türkiye’nin dört bir yanından toplanan yardımlar, İstanbul Kazlıçeşme’den konvoy halinde yola çıktı. Kazlıçeşme’den çıkan 15 tıra güzergah üzerinde bekleyen yaklaşık 500 tırlık yardım konvoyu daha katılacak. Konvoya ayrıca 3 bin araç da eşlik edecek. Yardım konvoyu Cilvegözü sınır kapısından geçerek Haleplilere ulaşacak. Tırların içinde un, makarna, fasulye, pilav, mama, süt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra kışlık kıyafetler, ayakkabı, çadır, elektrikli sobalar gibi yardım malzemeleri yer alıyor.

Yardım konvoyunun hareketinden önce basın açıklaması yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Ey İslam ülkeleri Türkiye arabulucu olmaya çalışıyor siz neden sessiz kalıyorsunuz. Türkiye'nin masada güçlü olması için halkın sokaklarda olması lazım. Halkımız bunu istiyor desinler. Ellerini güçlendirelim. Halep’e düşen ateş yüreğimizi yaktı. İran'a sesleniyorum. Bosna'daki gençler Sırpları hiç unutmadılar Suriye halkı da sizi unutmayacak. Allah'tan korkun ve katliamdan vazgeçin" diye konuştu.

Mehmet Altunışık