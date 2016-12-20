İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçilari Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Rusya'ya sağduyulu tutumundan dolayı teşekkür etti. Tanrıverdi mesajında şu ifadeleri kullandı: "Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik terörist saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Başta Büyükelçinin ailesi olmak üzere tüm Rusya halklarına başsağlığı diliyorum.

Bilindiği gibi Rusya Türkiye’nin en büyük komşusu olmanın yanında en önemli ticari partnerlerinden biri konumunda bulunuyor. Hain saldırıyı iki büyük komşunun ilişkilerini bozmaya yönelik planın bir parçası olarak değerlendiriyorum. Ülkelerimiz bu oyuna gelmeyecek kadar sağlam komşuluk ilişkilerine sahip. Rusya’nın da saldırıyı planlayanların gerçek niyetini bildiği anlaşılıyor. Moskova’dan yapılan açıklamalardaki sağduyu nedeniyle Rusya’ya teşekkür ediyorum. Olayın iki ülke ilişkilerine yönelik provokatif bir saldırı şeklinde değerlendirilmesi, ülkelerimizin kardeşliğine sıkılan kurşunların perde arkasındaki güçlerin açığa çıkarılacağı yönündeki inancımızı artırıyor. Bu inançla suikastın en kısa sürede hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılmasını ümit ediyorum".