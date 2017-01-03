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Ihlamur boğaz değil, el yakıyor

Kış aylarında en fazla tüketilen bitkilerden olan ıhlamurun kilosu 200 lirayı bulurken, kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamuru vatandaşlar gramla satın alabiliyor.

Ihlamur boğaz değil, el yakıyor

03 Ocak 2017 10:58
Ihlamur boğaz değil, el yakıyor - Tıkla İzle

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi ıhlamur, fiyatıyla rekora koşuyor. Kış aylarında en çok tüketilen bitki çaylarının başında gelen ıhlamurun fiyatı 200 lirayı bularak 215 lira olan çeyrek altın fiyatına yaklaştı. Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen ıhlamurun yaprağının kilogramı 150, çiçeğinin fiyatı ise 200 lirayı buldu. Kış mevsiminde sıkça tüketilen ıhlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Fiyatının yüksek olmasının nedeni olarak mahsulün az olması ve toplanmamasının maliyetinin fazla olması gösteriliyor. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan ıhlamurun fiyatı yükselince vatandaş, evlerine ıhlamuru kilo yerine gramla almayı tercih ediyor.

Aktar Adem Gürbüz, “Şu an yaprak ıhlamur 150, çiçek ıhlamur 200 lira civarında satılıyor. Çiçeğin pahalı olmasının sebebi rağbet görmesi, bir de artık eskisi gibi toplanmaması. Pahalı olmasının sebebi bu. Kış aylarında en çok tercih edilen bitki çayı. Hem bağırsak enfeksiyonlarında ve mide üşütmelerinde en faydalı içecek. Ihlamur fiyatının yüksek olması satışları çok fazla etkilemedi. Pahalı da olsa insanların tercihi yine çiçek ıhlamurdan yana oluyor” diye konuştu.

Baharatçı Kamuran Burcu ise, “Her kış olduğu gibi bu yıl da ıhlamur fiyatları yükseldi. Çanakkale’de fiyatlarımız daha uygun. 150 lira 200 lira arası değişiyor. 50 gramlık 35 gramlık paketleri 5 lirayla 6 lira arası veriyoruz. Mahsul az olduğu için fiyatlar artıyor. Ihlamuru toplamak çok zordur. Hiçbir yan etkisi olmayan bitkilerden bir tanesi ıhlamurdur. Bebekler, yaşlılar, çocuklar hepsi kullanabilir. C vitamini deposu” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel 

 

Etiketler: ıhlamur


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