Ihlamura rağbet arttı|Ihlamur ne kadar, fiyatı nedir, faydaları nelerdir?

Geçen yıl 300 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları son dönemde ilçe pazarlarında kilosu 100 TL'den satılıyor. Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerinde pazarcılık yapan Mehmet Atak yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl 300 TL'ye kadar çıkan ıhlamur fiyatları bu yıl 100 TL'ye kadar düştü. Biz yinede alım gücü düşük olan vatandaşlarımız için 10 TL'LİK paketlerle satıyoruz. Kış aylarında grip vakalarının artmasıyla satışlarımız arttı. Ben ıhlamurlarımı kendim toplayıp kışın satmak üzere hazırladım. Aktarlarda da kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında değişiyor.

Fiyatların düşmesine çok sevindiklerini belirten pazar müşterilerinden 55 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ''Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle tercih ediliyor. Fiyatlar düşünce soğuk kış günlerinde bende alamaya karar verdim''diye konuştu.

Ihlamur nedir?

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, ıhlamurun hafif uyku bozukluğuna ve psikolojik sorunlara karşı önerildiğini ifade ederek, “Ihlamurgiller Tiliaceae familyasındandır. Ihlamur ağacı Avrupa’ya özgü bir bitkidir. Sarımsı beyaz çiçekli ve kenarları ince veya derin testere dişli yapraklara sahip kışın yapraklarını döken 25 m boyunda yeşil ağaçlardır. Ihlamur çiçekleri fenolik asitler, proantosiyanidinler, taninler, flavonoitleri bitki zamkları ve az miktarda yatıştırıcı etkisi olan bir uçucu yağ içerir. Ihlamur çiçekleri dahili olarak kullanıldığında her türlü hafif uyku bozukluğuna ve anksiyete ya da huzursuzluk gibi psikolojik sorunlara karşı önerilir” diye konuştu.

Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Havaların soğumasıyla nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar en çok ıhlamur satın alıyor. Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı kış mevsiminin en çok tercih edilen bitkilerinden olan ıhlamur hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ıhlamur satışlarında hareketlilik başladı. Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle biliniyor.

Ihlamur çayı nasıl demlenir?

1 bardak su kaynatılır. 1 tutam ıhlamur çiçeği konur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-4 bardak içilir. 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika dinlendirilir. Sıcak olarak 1 çay bardağı içilir. Ihlamur, Kuşburnu, Papatya, Nane ve Hatmi, eşit oranda, ince kıyılmış olarak karıştırılır. 1 tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış bitki, 1 bardak kaynatılmış suya atılır.1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendirilir. Sonra süzülür. Biraz bal ile tatlandırılarak, sıcak içilmelidir. Ihlamur mide salgısını arttırarak hazmı kolaylaştırır. İçine süzme bal ve süt ile karıştırılırsa mide ülserine iyi gelir. 4 bardak suya 40 gr ıhlamur ağaçı kabukları, yaprak ve çiçekleri konur. Su 1,5 bardak kalana kadar kaynatılır. Yemek aralarında 1 fincan soğuk ve sıcak olarak içilir 10- 20 günlük kürler yapılır. 2-4 yıl devam edilir.