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İhlas Ailesi'nden Çevik Kuvvet'e taziye ziyareti

İhlas Holding İzmir bölgesi yöneticileri ile personeli, Türkiye’yi yasa boğan İstanbul’daki terör saldırısı sebebiyle İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Ailesinden Çevik Kuvvete taziye ziyareti

13 Aralık 2016 13:56

İhlas Holding İzmir Bölge Koordinatörü Erhan Arslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Özcan Aydın, İhlas'ın diğer ofis müdürleri ve personelinden oluşan heyet, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından karşılandı. Göreve henüz yeni başlamış olan emniyet personeline birer karanfil veren İhlas personeli, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürü Murat Yeşilyurt ile bir araya geldi. Yeşilyurt'a buket çiçek takdim eden İhlas Holding İzmir Bölge Koordinatörü Erhan Arslan, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından ötürü duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Saldırıda şehit düşen Emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı dileklerinde bulunan Arslan, "Milletçe tarifi olmayan büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Yaşadığımız ortak acılar bizi daha da birbirimize kenetliyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de polisimizin yanındayız, gelecekte de yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Anlamlı ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Çevik Kuvvet Şube Müdürü Murat Yeşilyurt, hain saldırı sonrası telefonlarının susmadığını, her kesimden yüzlerce taziye ve destek mesajları aldığını belirtti. Halkın polise desteğinin önemine vurgu yapan Yeşilyurt, bu tür ziyaretlerin kendilerine daha çok moral ve güç verdiğini ifade etti. Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz görevlerinin başında olduklarını kaydeden Yeşilyurt ayrıca, bölücülüğe ve her türlü terör saldırısına karşı milletçe kenetlenerek huzur ve sükun ortamının temin edileceğini sözlerine ekledi.


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