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İhlas Ailesi’nden Çevik Kuvvet’e taziye ziyareti

İhlas Holding Aydın Bölgesi yöneticileri, Türkiye’yi yasa boğan İstanbul’daki hain terör saldırısı sebebiyle Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Ailesinden Çevik Kuvvete taziye ziyareti

15 Aralık 2016 08:37

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Tuncer Varol ve yardımcıları ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne giderek taziye ziyaretinde bulundu. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın’ı makamında ziyaret eden İhlas Ailesi ‘polisimin yanındayım’ mesajı vererek menfur saldırıda şehit düşen polislere rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.

İhlas personeli adına taziye dileklerini sunan İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Tuncer Varol, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısından ötürü duydukları derin üzüntüyü dile getirerek “Kurum olarak kuruluşumuzdan bu yana devletimizin, gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için cansiperane görevini yerine getiren polisimizin yanındayız. İstanbul’da yaşanan bu hain saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı diliyoruz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız ortak acılar bizi daha da birbirimize kenetliyor. Bizler dün polisimizin yanındaydık, bugün de polisimizin yanındayız yarın da polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek taziye mesajlarını iletti.

İhlas Ailesi’ni her zaman yanlarında hissettiklerini ve bu menfur olaydan sonra gerek vatandaşların gerekse özel kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin manevi destekleri ile acılarının bir nebze olsun hafiflediğini belirten Aydın Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Teşkilat olarak fedakarca çalıştıklarını belirten Şube Müdürü Akın, “Hain saldırı sonrası her gün sabahtan gece yarılarına kadar taziye ve destek ziyareti için gelen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerinde hazırladıkları ikramlarla kapımıza gelen ablalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin duyarlılığı da bizlerin acısını bir nebze olsun dindiriyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sizleri de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


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