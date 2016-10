Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı’na 15 Temmuz Gecesi için yazılmış olan Demokrasi Marşı’nın yazarı Hanefi Söztutan ve marşın yapımcısı Necmi Çicekci ile o elim gecede şehit olan Tolga Ecebalın’ın Babası Tarkan Ecebalın, şehit Ömer Cankatar’ın annesi Atike Cankatar, aynı gece yaralanarak gazi olan Taha Kurt ve Adeviyye Gül İsmailoğlu katıldılar. Programda ayrıca 15 Temmuz Derneği Psikoloğu Gülbahar Eda Erbaş’da bir konuşma yaptı.

“Bu Destanı Tarihe Not Düşmek İstedik”

“Ortak duygular karşısında bu programda beraberiz” diyen demokrasi marşının yazarı Hanefi Söztutan 15 Temmuz Gecesi’nin bu ülke ve millet için bir destan niteliğin de olduğunu bu yüzden marşı gelecek nesillere tarihe not düşmeleri için bıraktıklarını söyledi. Söztutan aynı zamanda marşın yazılma sürecinden bahsederken, “15 Temmuz gecesinde yaşananlardan dolayı zaten büyük bir duygu yoğunluğu içerisindeydik. Milletimiz o gece aslında asıl destanı yazmıştı. Biz de bunu tarihe not düşelim istedik. Yapımcımız Necmi Bey de o günlere özel bir marş yapmak istediğini söyledi. Ben de şiir yazmak istiyordum. Sözlerini yazdığım marşı Necmi Bey de hayata geçirdi. Ortaya çıkan işi de milletimiz sahiplendi ve bence çok da güzel bir şey çıktı ortaya” dedi.

“İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız”

Marşın hayata geçirilmesi için yapımcılığını üstelenen Necmi Çiçekçi de aslında her şeyin büyük bir duygu yoğunluğu içerisinde başladığına dikkat çekerek, “Zaten bu işin içinde duygu yoksa ihlas yoksa aşk yoksa vatan sevgisi yoksa çok kolay kolay eserler üretilmiyor. Fikri ve alt yapısı da bu duygu yoğunluğu ile beraber gelişti. İmanınıza, vatanınıza, ailenize ve geleceğinize göz dikmiş hainler vardı karşımızda. 15 Temmuz’dan sonra aynı duygu yoğunluğu içerisinde bir marş yazalım diye bir fikir ortaya çıktı. Eksik olmasın Hanefi kardeşimiz de muhteşem bir eser ortaya çıkardı. Bize de onu bestelemek ve bir klip ile birleştirmek kaldı ki, o da aslında bakarsanız işin tuzu biberiydi. İnşallah biz daha böyle günler yaşamayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Gözyaşları şehitlerimiz için aktı

Programın son kısmında okul öğretmenlerinden İbrahim Cebeci’nin moderatörlüğünde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz günü yaşananları anlattılar. Salondaki dinleyiciler şehit ailelerinin ve gazilerimizin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadılar.

“Devlet ve vatan evimiz gibidir. Evimiz olmazsa nerede kalırız. O yüzden devletimize, vatanımıza sahip çıkacağız”

İhlas Eğitim Kurumlarının Bahçelievler Kampüsü’nde düzenlenen anma programında ise 15 Temmuz gecesi ile ilgili videolar ve sunumlar yapılırken çocuk edebiyatının önemli isimlerinden olan ve yıllarca İhlas Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yapan eğitimci yazar Bestami Yazgan yaptığı konuşmasında 15 Temmuz gecesinden çıkarılması gereken tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldığını vurgulayan Yazgan, “Bu Fetö denilen örgüt çocuklarımızı kendi okullarına alıp beyinlerini yıkadılar onları kendi halkına düşman ettiler. O zaman ne yapacağız; bizim de bunlara alternatif üretmemiz gerekiyor. En güzel alternatifimiz İhlas Eğitim Kurumlarıdır” dedi.

“Devlet ve vatan evimiz gibidir. Evimiz olmazsa nerede kalırız. O yüzden devletimize, vatanımıza sahip çıkacağız” diyen Yazgan, gerek 15 Temmuz’da gerekse terörle mücadele şehit düşen evlatlarımızın bu uğurda canlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Minikler 15 Temmuz’u Unutmadılar

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de yapmış oldukları programla 15 Temmuz şehitlerimizi andılar.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda video sunumları yapılırken öğrenciler vatan vurgusunu en güzel anlatan şiirleri okudular.

“15 Temmuz’da halkımız demokrasisine sahip çıktı”

Düzenlenen programlarda 15 Temmuz ruhunu okullarına taşıdıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, ülkemizi yasa boğan gecede şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bir demokrasi sınavı verdiğinin altını çizen Yeltekin, “Demokrasimize saldıran hainlere en güzel cevabı milletimiz vererek demokrasisine sahip çıktı” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları olarak 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarına %100 burs verdiklerini hatırlatan Yeltekin, şehit çocuklarına eğitim desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.