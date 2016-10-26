

Organizasyona katılabilmek için Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesinden altı öğrenci bireysel olarak hazırladıkları makalelerin yanı sıra grup olarak hazırladıkları bir makaleyi organizasyona katılacak okulları ve öğrencileri belirleyecek olan komiteye gönderdiler. Organizasyon komitesi makaleleri değerlendirdikten sonra Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesini organizasyona davet etti.

GÜLCÜ: “BU ORGANİZASYONDA YER ALACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Gülcü, önemli bir organizasyonda yer alacakları için mutlu olduklarını söyledi. Çok sayıda okulun organizasyona katılmak için başvurduğunu vurgulayan Gülcü, “Okulumuzun İngilizce zümre başkanı Ömer Yavuz’un koordine ettiği çalışmayla önemli aşamalardan geçerek Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Türkiye 19. Ulusal Seçim Konferansına katılmaya hak kazandık. Altı öğrencimiz ile başvurmuştuk lakin bu yıl ki değişiklikten dolayı okullar iki öğrenci ile konferansa katılacaklar. Öğrencilerimizi ve onları destekleyen öğretmenlerini kutluyorum.” dedi.

YELTEKİN: “ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR DENEYİM OLACAK”

Yapılacak olan konferansın öğrencilerin bir araya gelerek yeni fikirler ürettikleri ve tartıştıkları bir platform olduğunu söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu platformda İhlas Eğitim Kurumlarının da temsil edilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. “Öğrencilerimizin katılacakları konferans ile önemli tecrübeler elde edeceklerine inanıyorum. Birçok insanla tanışarak fikirlerini ortaya koyacaklar ve en önemlisi de bu fikirlerini konferansta sunacaklar. Bu açıdan öğrencilerimiz için değerli bir deneyim olacak” ifadelerini kullanan Yeltekin ayrıca konferansa katılacak öğrencilere başarılar diledi.

KONFERANSA 200’DEN FAZLA ÖĞRENCİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Liseli ve üniversiteli gençlerin politik konularda tartışabileceği, sosyalleşebileceği ve eğlenebileceği interaktif bir platform olan Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP)’nin Türkiye kolu olan 19. Ulusal Seçim Konferansı çeşitli kentlerde bulunan okullardan gelecek öğrencilerin katılımı ile 23-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl Robert Kolejinde yapılacak olacak konferansa 200’ün üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

