Hendek Spor Salonu’nda 10 ilden 28 kulüp ve 830 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Taha Eyüp Gülçığ’ın birinciliğe ulaştığı turnuvada Emin Can İstanbullu ve Ahmet Baha Öksüz ikinci, Emre Balarısı ve Muhammed Yusuf Kaydın ise üçüncü oldular.

2016 yılında başarılı bir grafik çizdiklerini işaret eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Şehit Ali Gaffar Okkan’ı Anma Karate Turnuvası'nda başarı elde eden sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik etti.

İhlas Eğitim Kurumları Karate Kulübü’nün sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunun altını çizen Yeltekin, sporcu sayısının artmasıyla turnuvalarda daha çok sporcu ile mücadele ettiklerini ifade etti.