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İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü'nden şampiyonluk

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okkan’ı Anma Karate Turnuvası'nda İhlas Eğitim Kurumları Karate Kulübü'nden Taha Eyüp Gülçığ kendi kategorisinde şampiyon oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübünden şampiyonluk

20 Aralık 2016 11:04

Hendek Spor Salonu’nda 10 ilden 28 kulüp ve 830 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

  Taha Eyüp Gülçığ’ın birinciliğe ulaştığı turnuvada Emin Can İstanbullu ve Ahmet Baha Öksüz ikinci, Emre Balarısı ve Muhammed Yusuf Kaydın ise üçüncü oldular.

 2016 yılında başarılı bir grafik çizdiklerini işaret eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Şehit Ali Gaffar Okkan’ı Anma Karate Turnuvası'nda başarı elde eden sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik etti.

  İhlas Eğitim Kurumları Karate Kulübü’nün sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunun altını çizen Yeltekin, sporcu sayısının artmasıyla turnuvalarda daha çok sporcu ile mücadele ettiklerini ifade etti.

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumlar hlas Eğitim Kurumları Karate


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