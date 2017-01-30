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İhlas Eğitim Kurumları karatecileri madalyaları topladı

Sakarya’da düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okkan İllerarası Karate Turnuvası’nda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya alarak turnuvaya damga vurdu.

İhlas Eğitim Kurumları karatecileri madalyaları topladı

30 Ocak 2017 12:27

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi’nin gerçekleştirdiği karate turnuvasına 12 ilden 45 kulüp ve bin 100 sporcu katıldı. İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü karatecilerinden Said Kızılkaya ve Volkan Bayar kendi kategorilerinde birinciliğe ulaştılar. Aynı takımdan Emin Can İstanbullu, Ceyhun İlgün, Barkın Efe Koca ve Mustafa Arda Beşer ikinci olurken, Emre Balarısı, Yusuf Burkan, Fatih Hamza Çoban ve Yusuf Kaydın üçüncü oldular.

Sakarya Karate Ligi’nin 4. Etabını geride bıraktıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü Karate Antrenörü Kürşat Usda, “Çalışmalarımızın neticesini aldığımız için mutluyum. Turnuvalar ilerledikçe sporcularımız önemli aşamalar kaydettiler. Amacımız onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkartmak” dedi.

"MADALYA SAYIMIZ ARTTI"

Turnuvada dereceye giren sporcuları kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, her turnuvada madalya sayısını arttırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Okul bünyesindeki karate kulübüne ilginin üst düzeyde olduğunu ifade eden Yeltekin, “Kulübümüzdeki sporcu sayısının artmasıyla beraber turnuvalara daha çok sporcuyla katılma şansını yakaladık. Antrenörümüz Kürşat Usda’nın önemli katkılarıyla da madalya sayımız arttı” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları, karate, spor haberleri


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