Sakarya’da Sapanca Gölü’nde düzenlenen ve üç etaptan oluşan Türkiye Şampiyonası’nın tüm etaplarında rakiplerine üstünlük sağlayan Selvi ve Sevniş toplamda elde ettikleri altı birincilikle şampiyonluğa ulaştılar.

Takım halinde şampiyonluğu elde eden başarılı kürekçiler şampiyonanın ardından İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’i makamında ziyaret ettiler. Çok yoğun bir antrenman programı içinde olduklarını ifade eden başarılı kürekçiler hedeflerinin milli mayo ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak olduğunu söylediler.

Öğrencilerini tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin sportif başarıların akademik başarılarla süslenmesi gerektiğini söyledi. Yeltekin, “Almış olduğunuz şampiyonlukla bizleri çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki aynı başarıları uluslararası şampiyonalarda da elde edeceksiniz. Bunun yanında akademik açıdan da başarılı olmak için derslerinizi ihmal etmeden daha da çok çalışmanız gerekir” dedi.