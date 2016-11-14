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İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri Cambridge sertifikalarını aldı

Cambridge Üniversitesi’nin Türkiye’de düzenlediği sınavlarda başarılı olan Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri sertifikalarını aldı.

İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri Cambridge sertifikalarını aldı

14 Kasım 2016 12:24

Cambridge Üniversitesi’nin Türkiye’de düzenlediği sınavlarda başarılı olan Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İhlas Eğitim Kurumları Beylikdüzü Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Toplam beş kategoride verilen sertifikaları almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları öğretmenleri tarafından verildi.

Sertifika töreninde öğrencilerle birlikte olarak onların mutluluğunu paylaşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Cambridge Üniversitesinin dünyanın İngilizce seviyesini ölçen çok önemli sınavlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu sınavlarda elde edilen sertifikaların dünyanın birçok yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Yeltekin, sertifikaları alan öğrencileri kutladı.

Anaokulundan liseye kadar yabancı dil eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yeltekin, “Yabancı dil eğitimi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çocuklarımızın üniversite zamanına geldiklerinde en az bir yabancı dili akıcı şekilde konuşabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaca uygun olarak yabancı dil eğitimini anaokulumuzdan itibaren etkin şekilde sürdürüyoruz” dedi.
 

Etiketler: Cambridge Üniversitesi, İhlas Eğitim Kurumları, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin


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