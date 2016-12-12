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İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi Avrupa Gençlik Kongresine delege olarak seçildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosu 19. Ulusal Seçim Konferansı’nda İhlas Eğitim Kurumlarını temsil eden Elif Nur Şafak, bu yıl Almanya’nın Frankfurt kentinde 4-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Parlamentosu’na delege olarak seçildi.

İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi Avrupa Gençlik Kongresine delege olarak seçildi

12 Aralık 2016 13:25

İstanbul’da düzenlenen organizasyona katılan 150 öğrenci arasından jüri kararı ile seçilen Elif Nur Şafak, Frankfurt’a gidecek 30 öğrenciden biri oldu.

Şafak: “Avrupa’nın sorunlarına çözümler ürettik.”
Delege olarak Avrupa Gençlik Parlamentosu’na katılacağı için mutlu olduğunu ifade eden Elif Nur Şafak, Frankfurt’ta hem Türkiye’yi hem de İhlas Eğitim Kurumlarını en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
Türkiye’de düzenlenen organizasyonun kendisi açısından büyük bir tecrübe olduğunu dile getiren Şafak, “Mevcut Avrupa Birliği sınırları içinde hemen hemen her konuda sorunlar bulunuyor. Avrupa Gençlik Parlamentosu 19. Ulusal Secim Konferansı’nda arkadaşlarımla birlikte Avrupa’nın sorunlarına çözümler ürettik. Bu çözümleri tartıştık ve önemli sonuçlar elde ettik.” dedi.
Frankfurt’taki konferansa tüm Avrupa’daki okullardan katılımlar olacağını belirten Şafak, Avrupa’nın gençlerin fikirlerine önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Yeltekin: “Avrupa Birliği kavramının devam edebilmesi için sorunlar çözülmeli.”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Elif Nur Şafak’ı delege olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. İhlas Eğitim Kurumları’nı İstanbul’daki konferansta temsil eden dört öğrencinin de çok başarılı performanslar ortaya koyduğunu ifade eden Yeltekin, “Elif Nur Şafak, göstermiş olduğu performans ve fikirlerini dile getiriş biçimiyle jüri tarafından Frankfurt’a gidecek ekibe seçildi. Diğer öğrencilerimiz de çok başarılı performanslar sergilediler. Onları da bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

Avrupa’nın önemli sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken Yeltekin, Avrupa Birliği kavramının devam edebilmesi için bu sorunların bir an önce aşılması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği’ne üye olmasak da gençlerimizin çözüm önerileri ürettiğinin altını çizen Yeltekin, her türlü fikrin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
 

Etiketler: Avrupa Gençlik Parlamentosu, İhlas Eğitim Kurumları


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