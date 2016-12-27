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İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi buz pateninde Türkiye ikincisi

İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri sportif alanda başarı elde etmeye devam ediyor. Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi milli sporcu Ömer Efe Sayıcı, buz pateninde yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılar elde etti.


27 Aralık 2016 12:23

Sayıcı, İzmir’de 23-25 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda Novice Boy kategorisinde topladığı 74.57 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Budapeste’de de üçüncü oldu
Türkiye Şampiyonası’ndan önce Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 6-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Santa Claus Cup’a katılan Ömer Efe Sayıcı burada da üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Şampiyonası sonrası İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’i ziyaret eden Ömer Efe Sayıcı, Budapeşte’de ve İzmir’de güzel sonuçlar elde ettiğini ve başarılarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda 8. sınıf öğrencisi olan Sayıcı, TEOG sınavlarından dolayı yorucu bir tempoda çalıştığını belirterek, “TEOG sınavlarım olduğu için okula ve eğitime daha çok ağırlık verdim. Sabah 5’de antrenmana gidip sonra okula geliyorum. Bu tempo gerçekten çok yorucu oluyor. Okulun ikinci yarısında derslerime daha çok ağırlık vererek TEOG’a hazırlanacağım” dedi.

Ömer’in başarılı bir sporcu olduğu kadar iyi bir öğrenci olduğuna da dikkat çeken Yeltekin ise, “Ömer derslerindeki başarısını spora taşıyarak birçok arkadaşına örnek oluyor. Kendisinin bu başarılarını daha da arttıracağına inanıyorum. Umarım ki milli takım formasıyla dünya şampiyonlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” diye konuştu. 


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