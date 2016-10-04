Serdivan Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık bin sporcunun katıldığı müsabakalarda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü, Emin Can İstanbullu’nun birinciliğinin yanı sıra iki ikincilik ve üç de üçüncülük elde etti. İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü'nde kendi kategorilerinde Eyüp Gülçığ ve Ahmet Baha Öksüz ikinci, Hasan Bahri Keleş, Emre Balarısı ve Barkın Efe Koca üçüncü oldular.

Toplam 6 kategoride madalya kazanan İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü'nün antrenörü Kürşat Usda, yeni sezonun tüm sporculara hayırlı olmasını diledi. Usda, ligin ilk ayağında altı sporcu ile madalya aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, Sakarya Karate Ligi’nde başarılı olan sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik ederek, "Karate alanındaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başarıların devam edeceğine inancının tam. Karatenin yanı sıra birçok spor branşında hem eğitim veriyoruz hem de turnuvalara katılıyoruz. İhlas Eğitim Kurumları'nda okuyan her öğrenciyi spora teşvik ediyoruz" dedi.

