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İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü Karate Liginde iyi başladı

Bu yıl '15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İller Arası Karate Ligi' adı altında başlayan Sakarya Karate Ligi’nin açılış haftasında İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbullu kendi kategorisinde şampiyon oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü Karate Liginde iyi başladı

04 Ekim 2016 16:16

Serdivan Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık bin sporcunun katıldığı müsabakalarda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü, Emin Can İstanbullu’nun birinciliğinin yanı sıra iki ikincilik ve üç de üçüncülük elde etti. İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü'nde kendi kategorilerinde Eyüp Gülçığ ve Ahmet Baha Öksüz ikinci, Hasan Bahri Keleş, Emre Balarısı ve Barkın Efe Koca üçüncü oldular.

Toplam 6 kategoride madalya kazanan İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü'nün antrenörü Kürşat Usda, yeni sezonun tüm sporculara hayırlı olmasını diledi. Usda, ligin ilk ayağında altı sporcu ile madalya aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, Sakarya Karate Ligi’nde başarılı olan sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik ederek, "Karate alanındaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başarıların devam edeceğine inancının tam. Karatenin yanı sıra birçok spor branşında hem eğitim veriyoruz hem de turnuvalara katılıyoruz. İhlas Eğitim Kurumları'nda okuyan her öğrenciyi spora teşvik ediyoruz" dedi.
 

Etiketler: Emin Can, İhlas Eğitim Kurumları, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, karete


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