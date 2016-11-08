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İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü madalyaları topladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İller Arası Karate Ligi Sakarya etabında İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübünden Emin Can İstanbullu şampiyon oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü madalyaları topladı

08 Kasım 2016 10:03

Sakarya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 12 ilden 1132 sporcu katılırken İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü toplam altı madalya kazandı. Emin Can İstanbullu’nun şampiyon olduğu turnuvada, Elif Şişmanoğlu, Ahmet Baha Öksüz ve Emre Balarısı ikinci, Barkın Efe Koca ve Eyüp Gülçığ üçüncü oldular.

Müsabakaların ardından konuşan İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü Karate Antrenörü Kürşat Usda, sporcularının göstermiş olduğu mücadeleden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirten Usda, gelecek turnuvalara da aynı şekilde çalışarak başarı kazanmaya devam edeceklerini ifade etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin de Sakarya’da düzenlenen turnuvada madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik etti. Usda’nın yönetiminde karatede önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Yeltekin, hedeflerinin milli takımda yer alabilecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İller Arası Karate L, İhlas Eğitim Kurumları, karate


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