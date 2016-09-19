Her iki kampüste de geride kalan yılın hatıralarını paylaşan sunumların yanı sıra 15 Temmuz’da gerçekleşen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.

YELTEKİN: “ÖĞRENCİLERİMİZ OLMADIĞI ZAMAN BİZ ÖĞRETMENLER EKSİK KALIYORUZ.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı konuşmada öğrencileri çok özlediklerini onlara yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi. “Öğrencisiz okul o kadar boş ki. Öğrencilerimiz olmadığı zaman okullarımız çocuk kokmuyor. Onların seslerini özlüyoruz. Gerçekten de öğrencilerimiz olmadığı zaman biz öğretmenler eksik kalıyoruz.” diyen Yeltekin, kendilerine mesleki heyecanı yaşatan yegâne unsurun öğrencileri olduğunu vurguladı.

Konuşmasında yeni eğitim yılında İhlas Eğitim Kurumlarında gerçekleşen değişiklere de vurgu yapan Yeltekin, “Bu yeni yılda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. TEOG, YGS ve LYS’de altın bir yıl yaşayacağız. Okullarımızda yaptığımız yapılanmalarla birçok genç arkadaşımıza önemli görevler verdik. Onlarla ve öğrencilerimizle bu yıl hedefe ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Yeltekin’den sonra söz alan Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Numan Koyuncu, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

HANEFİ SÖZTUTAN DEMOKRASİ MARŞI’NIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Yaşanan darbe girişiminin ardından yazmış olduğu Demokrasi Marşı ile milyonların gönüllerini fetheden Hanefi Söztutan’da İhlas Eğitim Kurumlarının konuğu olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında İhlas Eğitim Kurumları’nın kurucusu merhum Enver Ören ile uzun yıllar çalıştıklarını ifade eden Söztutan, “Merhum Enver Ağabey’in bir nasihati vardı: İyi bir Müslüman vatanını, milletini sever, kanunlara karşı Allah’a karşı suç işlemez. Biz bu düstur ile yetiştik” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da ciddi bir hainlikle karşı karşıya kalındığını söyleyen Söztutan sözlerine şöyle devam etti, “O gece Türkiye Gazetesinde her zamanki gibi işlerimizi yapıyorduk. Bu hain olayı öğrendiğimiz zaman yönetim kurulu başkanımız Mücahid Ören Beyefendi tüm birimlere bir mesaj geçerek, tüm varlığımızla Cumhurbaşkanımızın ve demokrasimizin yanında olacağımızı bildirdi. Bu mesajla birlikte biz de adeta bir coşkuyla gazetemizi hazırladık ve milletimizin yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan sonra İhlas Eğitim Kurumlarını tercih eden ailelerin çok doğru bir tercih yaptıklarını gördüklerinin altını çizen Söztutan, İhlas Eğitim Kurumları’nda vatanını milletini seven gençler yetiştirildiğini söyledi.

Söztutan’a konuşmasının ardından Bedri Yeltekin tarafından çiçek takdim edildi.

