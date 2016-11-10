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İhlas Eğitim Kurumlarında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 78. yılında İhlas Eğitim Kurumlarında yapılan törenlerle anıldı.

İhlas Eğitim Kurumlarında 10 Kasım Atatürkü Anma Programı yapıldı

10 Kasım 2016 16:14

 Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde düzenlenen törenlerde Mustafa Kemal’in yapmış olduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatıldı. Şiirlerin okunduğu törenlerde yabancı devlet adamlarının Atatürk’e hitaben söylemiş olduğu sözler dinleyicilere aktarıldı.

“Cumhuriyetimize sahip çıkarak, yücelteceğiz”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bir eğitim kurumu olarak üstlerine düşen en büyük vazifenin vatanına ve milletine sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu belirtti. “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919’da başlattıkları şanlı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin neticesinde kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet etmişlerdir. Bizler de Gazi Mustafa Kemal'in "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve yücelteceğiz.” diyen Yeltekin, son olarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.
 

Etiketler: 10 kasım, anma töreni, İhlas Eğitim Kurumları, Mustafa Kemal Atatürk


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