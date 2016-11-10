Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde düzenlenen törenlerde Mustafa Kemal’in yapmış olduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatıldı. Şiirlerin okunduğu törenlerde yabancı devlet adamlarının Atatürk’e hitaben söylemiş olduğu sözler dinleyicilere aktarıldı.

“Cumhuriyetimize sahip çıkarak, yücelteceğiz”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bir eğitim kurumu olarak üstlerine düşen en büyük vazifenin vatanına ve milletine sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu belirtti. “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919’da başlattıkları şanlı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin neticesinde kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet etmişlerdir. Bizler de Gazi Mustafa Kemal'in "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve yücelteceğiz.” diyen Yeltekin, son olarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

