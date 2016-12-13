İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşen organizasyona Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri katıldılar.

“Kariyer: Yeğenim Nireye?” isimli sunumunu yapan Ali Osman Uymaz öğrencilere gelecekteki iş sahaları, yeni meslekler ve kariyer fırsatları hakkında bilgiler verdi.

Uymaz: “Sınırsız kariyer dönemi başladı.”

Toplumun kariyeri, sürekli ve emekli oluncaya kadar devam eden iş olarak değerlendirdiğine dikkat çeken Uymaz, “Sabit ve sınırlı kariyer döneminden sonra sınırsız kariyer dönemi başladı. Artık globalleşen dünyada sabit bir işiniz kalmadı. Şu anda burada olan arkadaşlarımızın yüzde 20’si 10 yıl sonra yurtdışında olacaklar. Belki beş altı tane iş değiştireceksiniz. Bunu da siz yöneteceksiniz.” dedi.

Zaman içerisinde birçok mesleğin, uzmanlığın ve pazarın ortadan kalktığına vurgu yapan Uymaz, “Yeni meslekler ve uzmanlıklar ortaya çıkıyor. Şimdiden hangi alanda kariyer yapacağınıza karar vermelisiniz. Çünkü önünüzde milyonlarca rakibiniz olacak.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde şirketlerde yapılan mülakatlarda ya da sınavlarda ilk aranan bilginin yabancı dil olduğunu ifade eden Uymaz, öğrencilerden bu alanda açıkları varsa kapatmalarını istedi. “İyi bir İngilizceye ihtiyacınız var. Günde bir saatinizi ayırarak bunu başarabilirsiniz. Bol bol yabancı dizi ya da film izleyin. Zamanla kulağınız alışacak.” diyen Uymaz, öğrencilere üniversitede mutlaka istedikleri bölüme gitmelerini ve çift ana dalda eğitim almalarını tavsiye etti.

