Lise öğrencilerine yönelik yapılan seminerlere Bahçelievler kampüsünde İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yönetim Psikolojisi Uzmanı ve Yazar İbrahim Zeyd Gerçik, Beylikdüzü kampüsünde ise Bahçeşehir Üniversitesi Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat konuşmacı olarak katıldı.

“Merhametiniz yoksa kendi engellerinizi kaldıramazsınız.”

İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsünde bulunan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 10. ve 11. Sınıf öğrencileriyle bir araya gelen yönetim psikolojisi uzmanı ve yazar İbrahim Zeyd Gerçik “Kendi yürüyüşünü bulmak, güvenli duruş ve kendini inşa” isimli bir konuşma yaptı.

Kişisel gelişim üzerine bugüne kadar altı kitap yazan Gerçik, video sunumları eşliğinde gençlerin kendilerini keşfetmelerine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Gençlerin kendi yönelimlerinin ve yeteneklerinin farkında olması gerektiğine vurgu yapan Gerçik, “Seçimlerimiz ve yönelimlerimizle kendi hayatımızı inşa ederiz.” dedi. Hayatın kendilerine ait olmadığını ve kendilerine sunulmuş bir hediye olduğunun altını çizen Gerçik, bu hayat içindeki amaçların mutlaka belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında merhamete değinen Gerçik, “Merhamet rahmet kelimesinden geliyor. Anlam olarak da engelleri kaldırmak anlamına geliyor. Siz de merhametiniz yoksa kendi engellerinizi kaldıramazsınız.” ifadelerini kullandı.

“İnovatif düşünce tarzını benimseyin.”

Beylikdüzü Kampüsünde ise Bahçeşehir Üniversitesi Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat, Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Polat öğrencilere Türkiye’deki ve dünyadaki iş ve meslek gruplarından bilgileri çeşitli örneklerle vererek anlatırken gençlerin kariyer planlamalarında en çok nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda referans bilgiler verdi.

Yurt dışındaki üniversitelerin sunduğu akademik ve iş olanaklarından örnekler veren Polat, “Üniversite diplomasının yanı sıra kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Öncelikli olarak en az bir yabancı dili çok iyi bilmeniz şart. İletişim becerilerinizi geliştirin ve inovatif düşünce tarzını benimseyin.” dedi.