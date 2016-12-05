Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » İhlas Eğitim Kurumlarında Kişisel Gelişim Seminerleri yapıldı

İhlas Eğitim Kurumlarında Kişisel Gelişim Seminerleri yapıldı

İhlas Eğitim Kurumlarının Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde eş zamanlı olarak kişisel gelişim seminerleri düzenlendi

İhlas Eğitim Kurumlarında Kişisel Gelişim Seminerleri yapıldı

05 Aralık 2016 10:35

Lise öğrencilerine yönelik yapılan seminerlere Bahçelievler kampüsünde İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yönetim Psikolojisi Uzmanı ve Yazar İbrahim Zeyd Gerçik, Beylikdüzü kampüsünde ise Bahçeşehir Üniversitesi Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat konuşmacı olarak katıldı.

“Merhametiniz yoksa kendi engellerinizi kaldıramazsınız.”
İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsünde bulunan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 10. ve 11. Sınıf öğrencileriyle bir araya gelen yönetim psikolojisi uzmanı ve yazar İbrahim Zeyd Gerçik “Kendi yürüyüşünü bulmak, güvenli duruş ve kendini inşa” isimli bir konuşma yaptı.

Kişisel gelişim üzerine bugüne kadar altı kitap yazan Gerçik, video sunumları eşliğinde gençlerin kendilerini keşfetmelerine yönelik paylaşımlarda bulundu.
Gençlerin kendi yönelimlerinin ve yeteneklerinin farkında olması gerektiğine vurgu yapan Gerçik, “Seçimlerimiz ve yönelimlerimizle kendi hayatımızı inşa ederiz.” dedi. Hayatın kendilerine ait olmadığını ve kendilerine sunulmuş bir hediye olduğunun altını çizen Gerçik, bu hayat içindeki amaçların mutlaka belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında merhamete değinen Gerçik, “Merhamet rahmet kelimesinden geliyor. Anlam olarak da engelleri kaldırmak anlamına geliyor. Siz de merhametiniz yoksa kendi engellerinizi kaldıramazsınız.” ifadelerini kullandı.

“İnovatif düşünce tarzını benimseyin.”
Beylikdüzü Kampüsünde ise Bahçeşehir Üniversitesi Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat, Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Polat öğrencilere Türkiye’deki ve dünyadaki iş ve meslek gruplarından bilgileri çeşitli örneklerle vererek anlatırken gençlerin kariyer planlamalarında en çok nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda referans bilgiler verdi.

Yurt dışındaki üniversitelerin sunduğu akademik ve iş olanaklarından örnekler veren Polat, “Üniversite diplomasının yanı sıra kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Öncelikli olarak en az bir yabancı dili çok iyi bilmeniz şart. İletişim becerilerinizi geliştirin ve inovatif düşünce tarzını benimseyin.” dedi.

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç