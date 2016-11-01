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İhlas Eğitim Kurumları'nda Mete Gazoz ile olimpiyat rüzgarı

Çocuklara sporu sevdirmek ve onları spora teşvik etmek amacıyla İhlas Eğitim Kurumları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen “Spor ve Olimpizm” konulu panel milli okçu ve İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi Mete Gazoz’un katılımı ile yapıldı.

İhlas Eğitim Kurumlarında Mete Gazoz ile olimpiyat rüzgarı

01 Kasım 2016 10:53

İhlas Eğitim Kurumları Beylikdüzü Kampüsü'nde düzenlenen panele Spor Kültürü Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Beylikdüzü İlçe Spor Müdürü Hüseyin Bağcı, Beylikdüzü İlçe Okul Sporları Koordinatörü Zafer Ekici, Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Çuhadar, milli okçu Mete Gazoz, Mete Gazoz’un babası milli antrenör Metin Gazoz, Spor ve Olimpizm Paneli Koordinatörü Sibel Yazgan Tel ve öğrenciler katıldı.

Panelin sunuculuğunu üstlenen Sibel Yazgan Tel öğrencilere olimpiyatlar hakkında bilgiler verirken, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türk sporcuların yer aldığı videolar gösterildi.

"Babam evde çalıştırdı"
Dünya okçuluğunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mete Gazoz panelde öğrencilere okçuluk hakkında bilgiler verdi. Okçuluğa çok küçük yaşta başladığını ifade eden Gazoz, "Babam milli okçu olduğu için evde çalışırdı. Ben de onun vasıtası ile çok küçük yaşlarda okçuluğa başladım. Ama 8 yaşında katıldığım ilk turnuvada sonuncu oldum. Bu sonunculuk beni daha da azimlendirdi" dedi.
Son üç yıldır yoğun bir tempo ile çalıştığını söyleyen Gazoz, “Yıl 365 günse ben de 350 gün kamplarda oluyorum. Özellikle son üç yıldır çok yoğun bir tempom var. O yüzden farklı aktivitelere vakit ayıramıyorum” dedi.
Sporda başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Gazoz, özellikle sporcu olacak öğrencilerden azimli ve cesaretli olmalarını istedi.
Spor Kültürü Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun da yaptığı konuşmada Mete Gazoz’un çok başarılı bir sporcu olduğunun altını çizdi. Salondaki öğrencilerden Mete’nin söylediklerini unutmamalarını isteyen Porsun, “Mete abinizi dinlerseniz siz de çok başarılı bir sporcu olursunuz. Belki de büyüdüğünüzde şampiyonluklar yaşarsınız. Mete’nin de 2020 olimpiyatlarında muhakkak başarılı olacağına ve madalya alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Panelin sonunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) maskotu Oli, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.
 

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları, Mete Gazoz


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