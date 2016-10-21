Bahçelievler ve Beylikdüzü Kampüslerinde yer alan değişik branşlarda yirmiyi aşkın kulübün yapılan tanıtımlarında öğrenciler kulüp stantlarını dolaşarak kulüp yöneticilerinden bilgiler aldılar ve istedikleri kulüplere kayıt yaptırdılar. Spor, yabancı dil, görsel sanatlar ve akademik dallarda açılan kulüplerde eğitim yılı boyunca aktiviteler düzenlenecek.

Milli Okçu Mete Gazoz Okçuluk Kulübü’nün tanıtımını yaptı

Rio’da yapılan olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi milli okçu Mete Gazoz da her iki kampüsteki okçuluk kulüplerinin tanıtımlarında yer alarak öğrencilerle birlikte oldu. Tanıtımlarda gösteri atışları yapan Gazoz okçuluk sporuna ilgisi olan öğrencilere bilgiler verdi. Okçuluğun mücadeleci ve rekabetçi bir spor olmasına karşılık oldukça centilmen bir spor olduğunu vurgulayan Gazoz, bu spora ilgi duyan gençlerin sayısının artması için kulüp tanıtımlarında bulunduğunu söyledi.

Yabancı dilini geliştirmek ya da bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler Hands Together, Drama, FCE, Lelts, Active Deutsch ve Fit In Deutsch kulüplerine büyük ilgi gösterdiler. Okulların yabancı dil zümreleri tarafından organize edilen kulüplerde eğitim yılı boyunca etkinlikler yapılarak kulüp öğrencilerinin yabancı dil seviyelerinin arttırılması hedefleniyor.

Yeltekin: “Öğrencilerimizin kulüplere katılımı akademik başarılarını olumlu etkiliyor.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, açılan kulüplerin öğrencilere faydalı olacağını söyledi. “Öğrencilerimizin kulüplere katılımı akademik başarılarını da olumlu etkiliyor. Bu sebepten dolayı kulüp sayımızı arttırdık. İki kampüsümüzde de yirminin üstünde kulüp açtık. Öğrencilerimiz ilgi duydukları kulüplere kayıtlarını yaptırarak yıl boyu sürecek faaliyetlere katılacaklar.” diyen Yeltekin kulüplerin profesyonel yöneticiler eşliğinde faaliyet göstereceğinin de altını çizdi.