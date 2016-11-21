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İhlas Eğitim Kurumları'ndan Karatede Uluslararası Başarı

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen, Marmara Cup Uluslararası Karate Turnuvası’nda İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü’nden Emin Can İstanbullu ve Eyüp Gülçığ sıkletlerinde şampiyon oldular.

İhlas Eğitim Kurumlarından Karatede Uluslararası Başarı

21 Kasım 2016 12:49

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Türkiye Karate Federasyonu'nun destekleriyle Halkalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 30 ülkeden 1440 sporcu katıldı. Turnuvada İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü 2 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük ile ferdi dallarda 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvaya 7 ve 10 yaş erkek takımı ile katılan İhlas Eğitim Kurumları 7 yaş grubunda şampiyon olurken 10 yaş grubunda da 3. olarak 2 madalya daha kazandı.

Bu sonuçlarla İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü genel klasmanda topladığı 10 madalya ile 115 kulüp arasından 15. olarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda çok başarılı bir turnuva geçirdiklerini ifade ederek, “Bizim için önemli bir turnuvaydı. Turnuvada tüm sporcularım çok iyi mücadele ettiler. Onları yürekten kutluyorum. Takımımızdan milli takıma yükselecek sporcular olacağına inanıyorum. Bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor. Onları milli takıma taşımak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Yeltekin: “Bir eğitim kurumu olarak sporumuza en iyi şekilde katkı veriyoruz.”
Öğrencilerini ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada, “Uluslararası bir turnuvada 115 kulüp arasından 15. sırada yer almanın önemli bir başarı olduğunu kabul ediyorum. Spora değer veren ve sporcu yetiştiren bir eğitim kurumuyuz ve başarılar geldikçe katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Milli takımlarda yer alan sporcularımız da var diyen Yeltekin; “Okullarımızda öğrencilerimizi spora teşvik etmek amacıyla kulüpler kurduk. Karatede olduğu gibi güreş, okçuluk, kürek ve daha birçok spor dalında İhlas Eğitim Kurumları olarak mücadele ediyoruz ve başarılar elde ediyoruz. Milli sporcularımız var... Onlarla sadece biz değil aynı zamanda milletimiz de gurur duyuyor” dedi. 


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