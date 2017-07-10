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İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz’u unutturmuyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz’un karanlık gecesinde çekilen ve tüm dünyaya servis edilen hain darbe girişimine ait çarpıcı fotoğraflardan oluşan sergi Ankara Mamak’ta açılıyor.

İhlas Haber Ajansı 15 Temmuzu unutturmuyor

10 Temmuz 2017 17:10

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İHA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi Ankara’nın Mamak ilçesinde açılıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yarın saat 14.00’de Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından açılacak olan sergide hain darbe girişimine karşı Türk milletinin direnişini gösteren çarpıcı fotoğraflar sergilenecek. 

Derya Yetim


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