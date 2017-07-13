İhlas Haber Ajansı objektiflerinden "15 Temmuz”

Hain kalkışma sırasında İHA muhabirlerinin hayatlarını hiçe sayarak çektiği fotoğraflar, o gecenin unutulmaması ve benzeri bir ihanet girişiminin bir daha yaşanmaması için “Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığı altında bir araya getirildi, sergilenmeye başladı. Sergiler, illerin mülki ve idari amirlerinin de katıldığı törenlerle açıldı ve vatandaşların ilgisine sunuldu.

Sergi tarihleri ve yerleri

AFYONKARAHİSAR

15 Temmuz - 16 Temmuz (Gedik Ahmet Paşa Külliyesi)

AĞRI

12 Temmuz-15 Temmuz (İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi)

ANKARA

13 Temmuz-20 Temmuz (Pursaklar Beşyol Meydanı)

11 Temmuz-18 Temmuz (Mamak Necmmetin Erbakan Kültür Merkezi)

12 Temmuz-30 Temmuz (Gölbaşı Mevlana Meydanı)

13 Temmuz-30 Temmuz (Altındağ Ulucanlar Kültür Merkezi)

ANTALYA

13 Temmuz-16 Temmuz (SGK İl Müdürlüğü Binası Fuayesi)

14 Temmuz- 17 Temmuz (Gazipaşa Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

ARTVİN

12 Temmuz- 17 Temmuz (Valilik önü)

AYDIN

14 Temmuz-16 Temmuz (Kent meydanı)

BALIKESİR

11 Temmuz-16 Temmuz (Valilik önü)

BİLECİK

15 Temmuz-16 Temmuz (Cumhuriyet Meydanı)

BURSA

15 Temmuz (Şehreküstü Demokrasi Meydanı)

9 Temmuz - 15 Temmuz (Korupark AVM)

11 Temmuz-20 Temmuz (İnegöl Kent Müzesi Sergi Salonu)

ÇANAKKALE

8 Temmuz-20 Temmuz (Güzel Sanatlar Galerisi ve Kordon)

DENİZLİ

13 Temmuz-16 Temmuz (Merkezefendi Belediyesi sergi alanı)

DİYARBAKIR

13 Temmuz-23 Temmuz (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sümerpark Sanat Galeri Sergi Salonu)

GAZİANTEP

11 Temmuz - 19 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Konferans Salonu Fuayesi)

GİRESUN

15 Temmuz - 18 Temmuz (Can Akengin Sanat Galerisi)

İSTANBUL

10 Temmuz-25 Temmuz (Eyüp Sultan Meydanı)

11 Temmuz-26 Temmuz (Taksim meydanı)

ELAZIĞ

12 Temmuz-16 Temmuz (Demokrasi Meydanı)

ERZURUM

13 Temmuz-16 Temmuz (Yakutiye Medresesi)

ERZİNCAN

13 Temmuz-16 Temmuz (Erzincan Park)

İZMİR

11 Temmuz-15 Temmuz (Konak Meydanı)

KAYSERİ

14 Temmuz-21 Temmuz (Forum Kayseri AVM)

KOCAELİ

13 Temmuz-16 Temmuz ( İzmit Belediyesi önü)

KÜTAHYA

12 Temmuz-15 Temmuz (Sevgi Yolu)

15 Temmuz-31 Temmuz (43. Kütahya Fuarı)

MANİSA

13 Temmuz-16 Temmuz (Kültür Sitesi Lale Salonu)

12 Temmuz-16 Temmuz (Kula Yunusemre Kültür Merkezi)

12 Temmuz-16 Temmuz (Salihli Demokrasi Meydanı)

SAKARYA

13 Temmuz-16 Temmuz (AKM önü)

SİVAS

13 Temmuz-16 Temmuz (Tarihi Kent Meydanı, Buruciye Medresesi önü)

SAMSUN

15 Temmuz-22 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezi)

TRABZON

14 Temmuz - 17 Temmuz (Atatürk Alanı)