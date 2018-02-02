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İhlas Haber Ajansı'na geçmiş olsun ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, terör örgütü PYD/PKK tarafından dün Kilis kent merkezine atılan roketin çarptığı binada bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) ofisini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansına geçmiş olsun ziyareti

02 Şubat 2018 14:41
İhlas Haber Ajansı'na geçmiş olsun ziyareti - Tıkla İzle

Terör örgütü PYD/PKK tarafından dün Suriye'den ateşlenen roket, Kilis kent merkezinde İhlas Haber Ajansı (İHA) ofisinin de bulunduğu binanın çatısına çarparak, yan taraftaki hana düştü.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İhlas Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş, Görüntülü Haberler Müdürü Esra Şimşek, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve İHA Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Dağ’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Dimdik ayaktayız" mesajı veren Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Burada çalışan basın mensuplarımıza büyük geçmiş olsun. Ordumuz bizim sınırlarımızı terör örgütlerinden temizlemek ve buradaki Suriyeli misafirlerimizi güvenli bir şekilde kendi yurtlarına döndürmek için Zeytin Dalı Operasyonunu başlattılar. Bu operasyondan en çok sınır ili olmasından dolayı Kilis etkileniyor. Kilis’e terör örgütü hedef gözetmeksizin füzeler atıyor. Teröristlerin hedefi bizim yılmamız ama biz her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlendik. Dimdik ayaktayız. Esnafımız teröristlere inat dükkanlarının önünde oturuyorlar. Bizim kimseden korkumuz yok. Kilis halkı devletinin ve milletinin yanındadır. Her Türk asker doğar misali Kilis halkının tamamı askerdir. Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de en kısa zamanda bu zor günlerin geçeceğini belirterek, “Dün roketin isabet ettiği bu binada bulunan herkese geçmiş olsun diyorum. Rabbim içinde bulunduğumuz bugünleri tez zamanda sona erdirsin. Teröristlerin amacı halkımızı yıldırmaktır. Ama görüyorsunuz Kilis halkı bunlara prim vermiyor. Bu günler birilerinin bitişinin işaretidir” diye konuştu.

Lider Olgun - Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara

 

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