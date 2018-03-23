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İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın Basın Ödülü’

İhlas Haber Ajansı (İHA), Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) tarafından ‘Yılın Basın Ödülü’ne layık görüldü.

İhlas Haber Ajansına Yılın Basın Ödülü

23 Mart 2018 21:48
İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın Basın Ödülü’ - Tıkla İzle

Kültür mirası olan Eshab-ı Kefh’in tanıtımı, kültürler arası bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlenmesinde rol üstlenen ESVED tarafından 11. Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödülleri töreni düzenlendi. Törende konuşma gerçekleştiren Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Kazım Ardıç, “11. Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf ödüllerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu program vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Ödüle layık görülen ülkemiz ve milletimiz için emek veren, gönüllerde taht kuran değerli büyüklerimize vefa borcumuzun bir nişanesidir. Vefa, hem siyasette hem sivil toplumda hem de iş dünyasında çok değerli bir kavramdır. Vefa manevi bir tutkaldır. Geçmişine sahip çıkmayanlar yıkılmaya mahkumdur. Türkiye’de yaşayan tüm kültürler bizim zenginliğimizdir” dedi.

İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın Basın Ödülü’ 

25 dalda ödül verilen Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödül Töreninde, İhlas Haber Ajansı üstün başarıları ve gayretli çalışmalarından dolayı ‘Yılın Basın Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Haymana İlçe Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un elinden İHA muhabiri Burak Altun aldı.
Ödül törenine, ödüle layık görülen çok sayıda bürokrat ve davetli katıldı.  

Seyid Fatih Poyraz
 

 

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