İhlas Haber Ajansı'na 'yılın basın ödülü' verildi

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması, ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış konuşmalarında kürsüye gelen Afşin Eshab-ı Kehf Vakıf Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) Başkanı

Kazım Ardıç, amaçlarının Eshab-ı Kehf'i tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Ardıç, “'7 Güzel Mekan 7 Güzel Adam' isimli projemiz kabul edildi. Bu proje kapsamında 7 bölgede bu programları yapacağız. Amacımız Eshab-ı Kehf'i nasıl tanıtırız, yabancı turisti oraya nasıl çekebiliriz. Gelecek nesiller bizi çok ilgilendiriyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza Eshab-ı Kehf kültürünü aşılamak istiyoruz. Programlarımızı uluslararası düzeyde de yapmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların arından Eshab-ı Kehf ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Eyicil, Dr. Fulya Sağlık ve Dr. Muhammed El Adil tarafından sempozyum düzenlendi. Sempozyumun ardından siyaset, iş, eğitim ve sanat dünyasından onlarca kişiye Eshab-ı Kehf Başarı Ödülleri takdim edildi.

Yılın başarılı basın ödülü ise İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Bürosu adına Halil Koyun'a verildi.