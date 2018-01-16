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İhlas Haber Ajansı’na 'Yılın Haber Ajansı' ödülü

İhlas Haber Ajansı, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından "Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

İhlas Haber Ajansına Yılın Haber Ajansı ödülü

16 Ocak 2018 21:38

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "İhlas Haber Ajansı demek Anadolu demektir. İHA aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresidir, dünyanın dört bir yanında 5 kıtaya yayılan, üzerinde güneş batmayan bir haber ajansıdır. Haber koşusu ciddi bir şekilde devam etmektedir" dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından "3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni" düzenlendi. Rixos Grand Ankara Hotel'de düzenlenen tören; Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ravza Kavakcı Kan, Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

"Medya kuruluşları hayati görev üstlendi"

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin gelişim tarihinin sadece siyasi sistemin ve partilerin değişimi ile değil aynı zamanda basın, medya ve yayın dünyasının da katkılarıyla olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bunun en son ispatı 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi basın yayın kuruluşlarına, televizyonlara kimse bir şey demedi. Biz arayıp öyle yayın yapın, darbe karşısında bir duruş sergileyin demedik. Milletini, bayrağını, demokrasisini seven basın ve medya kuruluşları adeta o gece durumdan vazife çıkarıp yayın yaptılar ve bu darbenin bastırılmasında hayati bir görev üstlendiler" şeklinde konuştu. 

Medyanın vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Azı karar, çoğu zarar gibi bir şey. Bazen gazetelere bakarken rahmetli Erdal İnönü’ünün sözü aklıma geliyor, o derdi ki; 'Ben gazetede başkaları hakkında bir haber gördüğüm zaman hemen inanıyorum, kendi hakkımda gördüğüm zaman hiç inanmıyorum.' Doğru arkadaşlar. Onun için burada kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil, medyanın, basının, kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor” dedi.

"İHA dünyanın dört bir yanına, 5 kıtaya yayıldı"

Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) "Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. Ödülü İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu takdim etti. Ödülü İhlas Haber Ajansı’nda çalışan 850'nin üzerindeki muhabir ve kameramanlar adına aldığını belirten Yaşar, İHA'nın kurulduğu 1993 yılından beri Anadolu medyasını desteklediğini belirterek, "İhlas Haber Ajansı demek Anadolu demektir. İHA aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresidir, dünyanın dört bir yanında 5 kıtaya yayılan, üzerinde güneş batmayan bir haber ajansıdır. Haber koşusu ciddi bir şekilde devam etmektedir. Bizi bu ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. 

Yağmur Yıldız - Ömer Çetin
 

 

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