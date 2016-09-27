Fuji Televizyon kanalının İstanbul Bürosu, İhlas Holding binasında bulunan İhlas Haber Ajansı içerisinde faaliyetlerine başladı.

Fuji Tv İstanbul bürosunun açılışı nedeniyle düzenlenen programa, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ballı, Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, Fuji Tv Kıdemli Genel Müdürü Katsuaki Suzuki, İstanbul Büro Şefi Takayuki Sakamato, İstanbul büro çalışanları, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sunuculuğu Türkiye ekranlarının yakından tanıdığı Japon oyuncu Ayumi Takano yaptı.

Fuji Tv Genel Müdürü Suzuki, İstanbul Bürosu’nun açılışı için katkıda bulunan İHA ailesine teşekkür ettiğini belirterek, “Bundan sonar güzel ve uzun işbirliği dileklerinde bulunuyorum. Türkiye, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun tam merkezinde yer almaktadır. Şu an dünyanın mülteciler sorunu, DAEŞ sorunu gibi çeşitli sorunların çözülmesi için Türkiye’nin çok büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Biz, dünyanın haber merkezi olan İstanbul’dan çeşitli haberleri sunacağımız için çok gurur duyuyoruz” dedi.

“İhlas Holding, Türkiye’nin en köklü medya kuruluşlarından birisi”

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas da, konuşmasında, Fuji TV’yi Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Dünyanın en büyük televizyonlarından Fuji TV’yi, Türkiye’de, İstanbul’da ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu işbirliğimizin ileride çok daha gelişerek, büyüyerek daha ileri boyutlara gidebileceğini tahmin ediyorum. Bizim gayretlerimiz bu doğrultuda olacaktır. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İhlas Holding, Türkiye’nin en köklü medya kuruluşlarından birisidir. Bu holding bünyesinde televizyonumuz, gazetemiz, matbaa merkezlerimiz, ajansımız ve çeşitli dergilerimiz mevcuttur. Biz bu holdingin medya kuruluşunun ajans kısmında yer alıyoruz. İHA ise 900’a yakın personeli ile çalışıyor. Türkiye’nin en güçlü haber ajansıdır. Biraz önce Mr. Suzuki’nin söylediği gibi çok güçlü haber refleksleri var. Dünyadaki bütün olaylar ilk anda ulaşmak, haber ve teknik hizmeti vermek, ajansımızın en belirgin özelliklerindendir. Çok profesyonelce çalışan bir ekibimiz mevcut. İHA olarak sahibi olduğumuz tüm imkanları, teknik desteği Fuji TV’ye de aynı şekilde vereceğimize emin olabilirsiniz. Türkiye'nin Japonya ile çok ortak yönleri var. Geçmişten gelen, tarihi dostlukları var. Onların şu anki temsilcilikleri olarak aynı dostluğu ve işbirliğini devam ettireceğimize inanıyorum. Tekrar sizleri Türkiye’de, İstanbul’da ve ajansımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Türkiye’deki ekibiniz bizim ekibimiz, gözünüz arkada kalmasın”

Gecede bir konuşma yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ise “Büro açılışını kutluyorum, İHA’yı da tebrik ediyorum. İstanbul çok stratejik bir yerde bulunmaktadır. İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanlarından birisi açılıyor. Japonya Büyükelçiliği ve başkonsolosluğu olarak bizim ümidimiz Türkiye’de en hızlı ve en doğru haberlerin Japonya’ya gönderilmesidir” şeklinde konuştu.

Fuji Tv’nin İstanbul Bürosu’nun açılışından dolayı mutluluğunu dile getiren İHA Operasyon koordinatörü Özgür Yorul, “Uzun süren görüşmeler oldu. Bu süre sonunda Japonya’nın önde gelen televizyonlarından Fuji TV’nin İHA’da bir ofis açması bizim için gerçekten onur ve gurur. Bizim kaybetmeye zamanımız yok. Fuji TV’nin de yok. O yüzden hızlı olmamız lazım ve haber olduğunda ilk bizim orada olmamız lazım. Fuji TV nin bizim binamızda ofis açması çok güzel. Bugün sayın Suzuki’ye de dile getirdim. Umarım bu birliktelik diğer ülkelerde de devam eder. Ben kurumum ve şahsım adına sayın Suzuki ve tüm yetkililere belirtmek isterim ki artık Türkiye’de bulunan ekibiniz bizim ekibimiz, gözünüz arkada kalmasın” dedi.

Konuşmaların ardından Fuji TV yetkilisi tarafından takdim edilen İHA logosunun ve Fuji TV logosunun bulunduğu Japon kültürüne ait hediye, İHA ekibi adına Özgür Yorul tarafından alındı. Uğur getirmesi adına yine Japon kültürüne has bir gelenek olan ‘’İppon Cime’’ gerçekleştirilirken, gece sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.



