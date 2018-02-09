İhlas Haber Ajansı'ndan Rektör Orhan Uzun’a ziyaret

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İhlas Haber Ajansı Bartın Temsilcisi Halil Tekin'i makamında konuk etti. Tekin, İHA'nın yaptığı çalışmalar hakkında Rektör Uzun'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzun ise, “Biz Bartın’da faaliyet gösteren tüm basın kuruluşları ile dirsek temasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Basının üniversitemizin, ülkemize açılan penceresi olduğunu biliyoruz. İhlas Haber Ajansı olarak ilimizin ve üniversitemizin çalışmalarına yer vermeniz bizi mutlu ediyor" dedi.

Ziyaret Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'un Tekin'e Bartın Üniversitesi armalı Kravat hediye etmesiyle sona erdi.

