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İhlas Haber Ajansı'nın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı KKTC Muhabiri Abdurrahman Bulut, hayatını İsmet Türkyılmaz ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansının mutlu günü

03 Ekim 2016 11:20
İhlas Haber Ajansı'nın mutlu günü - Tıkla İzle

İhlas haber Ajansı'nın başarılı muhabirlerinden olan Abdurrahman Bulut, hayatını İsmet Türkyılmaz ile birleştirdi.

Sarıyer Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine, siyaset ve basın dünyasından önemli isimlerin yanı sıra çiftin birçok seveni katılım gösterdi. Genç çiftin nikâhını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Damadın şahidi K.K.T.C Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst olurken, gelinin şahitliğini ise akrabası Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci yaptı. Abdurrahman ve İsmet çiftinin heyecanlı olduğu gözlerden kaçmazken, aileleri de bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.

"Çok mutlu bir çift olacaklarına inancım tamdır"
Nikâh töreninin ardından çifte iyi dileklerini sunan K.K.T.C Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, "Kuzey Kıbrıs’tan bu ana şahitlik etmek için geldim. Sayın Belediye Başkanımızın bizzat kıymış olduğu bu nikâhta bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Onların böyle anlamlı bir görevi bizimle paylaşmak istemeleri de bizi ayrıca mutlu etti. Onların ömür boyu mutlu olmalarını diliyorum. Çok beyefendi ve hanımefendi iki gencimizin birlikteliğine bizler de elimizden geldiğince -özellikle Kuzey Kıbrıs’ta yaşayacaklarına dair bana da bilgi gelmiştir- her zaman destek olacağız. Ailelerin de mutlaka desteği ile çok mutlu bir çift olacaklarına inancım tamdır. Karşılaştıkları güçlüklere birbirlerine daha sıkı sıkıya sarılarak karşı koymaları gerekiyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Evlilik çok önemli bir müessese"
Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç ise, "Öncelikle iki gencimize hayırlı uğurlu olsun. Uluslararası nikâh kıymış bulunmaktayız. Toplumumuzda evlilik çok önemli bir müessese. Bunun devamlılığı ailelerden ve toplumdan çok o iki kişinin birbirine olan sevgisiyle, en önemlisi de saygısıyla devam edebilir. Yolları açık olsun. Ben de, Bakanımız ve İl Başkanımız ile beraber böyle bir nikâhı kıyıyor olduğum için ayrıca mutluyum" diyerek genç çiftin mutluluğuna ortak olduğunu belirtti.

Bizler de İhlas Haber Ajansı olarak Abdurrahman - İsmet Bulut çiftine mutluluklar dileriz.
 

Etiketler: İHA Kıbrıs Muhabiri Abdurrahman Bulut, İhlas Haber Ajansı, İsmet Türkyılmaz, K.K.T.C Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürü, Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç


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