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İhlas Koleji ailesi iftarda buluştu

İhlas Eğitim Kurumlarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler ve personeller düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İhlas Koleji ailesi iftarda buluştu

11 Haziran 2018 11:20

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul müdürleri, okullarda görevli öğretmenler, personeller ve aileleri katıldı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji ailesi olarak Ramazan ayının bereketini ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim yılının sonuna geldiklerini ifade eden Yeltekin, “Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Sosyal, sportif ve akademik anlamda başarılarımızı arttırdığımız bir yıl oldu. İhlas Kolejinin başarısı için çalışan tüm birimlerimiz ekip ruhunu yansıtarak bu başarıları bizlere kazandırdılar. Öğrencilerimiz çok çalışarak kendilerine sunulan imkânları değerlendirerek başarılar elde ettiler ve bizi gururlandırdılar. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği vesilesiyle İhlas Kolejinin başarısı için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

  

Etiketler: iftar yemeği, İhlas Koleji, ramazan ayı

 

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