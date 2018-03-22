İhlas Koleji Bilim Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

İstanbul Bilim Olimpiyatları’nın ödül töreni Çapa Fen Lisesi’nde yapıldı. Törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Bilim Olimpiyatı’na verdikleri önemi vurguladı. Öğretmen akademilerinin çalışmalarından da söz eden Yelkenci, olimpiyatları öğretmen akademileri çatısı altında düzenlediklerini ifade etti.

Konuşmalarından ardından geçilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Törenden sonra konuşan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, “TÜBİTAK’ın ve çeşitli kurumların düzenlediği yarışmalarda öğrencilerimizin aldığı üst üste başarıların ardından İstanbul Bilim Olimpiyatları’nda da öğrencimiz Emre Kılıç'ın ödül alması bizi çok gururlandırdı. Ulusal ve uluslararası başarıların İhlas Kolejinin eğitim kalitesini ortaya çıkardığı inancındayım” ifadelerini kullandı.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin öğrencileri Emre Kılıç’ı kutlayarak onun başarısında emeği geçen herkesi tebrik etti. Açtıkları kulüplerle öğrencileri yarışmalara katılmaları için motive ettiklerini belirten Yeltekin, “Okullarımızdaki kulüplerde öğrencilerimiz hedefledikleri yarışmalar için danışman öğretmenleri ile hazırlanıyorlar. Başarılarımızın sürekli olmasında öğretmenlerimizin çok büyük emekleri var” dedi.