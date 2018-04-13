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İhlas Koleji dublaj yarışmasının galibi “The Frozen”

İhlas Kolejinde geleneksel olarak düzenlenen İngilizce Dublaj Yarışması (Dubbing Contest) bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Üst düzey performansların sergilendiği keyifli yarışmayı Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi’nden The Frozen grubu kazandı.

İhlas Koleji dublaj yarışmasının galibi “The Frozen”

13 Nisan 2018 11:35

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ve Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nden sekiz takım katıldı.

Zehra Vahap, Sude Çolakoğlu, Ceren Ateş, Tayfur Uçar’dan oluşan grup ülkemizde Karlar Ülkesi ismiyle gösterime giren Frozen filmine yaptıkları dublajla birinciliğe uzandı.

Federal Film Akademisi'nden profesyonel dublaj sanatçıları Kadir Özübek ve Talha Gülören’in jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada puanlama senkronizasyon, ses efekti, telaffuz ve üretkenlik kriterleri baz alınarak yapıldı. Yarışmayı kazanan The Frozen grubu puanlama gruplarından toplam 95 puan alarak birinciliğe uzandı.

Yarışmanın ardından birinci olan gruba ödüllerini veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada gösterdikleri performanslardan dolayı tüm katılan grupları tebrik etti. Yabancı dil eğitimini sevdirmek gerektiğinin altını çizen Yeltekin, “Anaokulundan liseye kadar eğitim yılı boyunca yapmış olduğumuz organizasyonlarla öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgilerini arttırıyoruz. Onların ilgisi arttıkça başarı seviyeleri de artıyor. Sonuç olarak gelişen yabancı dil seviyeleriyle birlikte öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarda okulumuzu başarıyla temsil ediyorlar.” dedi.
 

Etiketler: Dublaj yarışması, eğitim, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, öğrenci

 

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